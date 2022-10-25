Yenikapı - Hacıosman metro arızalı mı, seferleri neden iptal edildi? M2 metro ne zaman düzelecek?

Yenikapı - Hacıosman metro arızalı mı, seferleri neden iptal edildi? M2 metro ne zaman düzelecek?

Metro arızası sebebiyle mağdur olan vatandaşlar, "Yenikapı - Hacıosman metro arızalı mı? Ne zaman düzelecek? Metro seferleri neden iptal edildi?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

İstanbul'da bulunan vatandaşlar, Yenikapı - Hacıosman metrosunda yaşanan aksaklıkları araştırmaya başladı.

Seferlerin aksaması insanların panik olmasına sebep oldu. Çoğu kişi mağdur olduğunu dile getiriyor.

Metro seferleri ile yolculuk yapacak olan vatandaşlar, "Yenikapı - Hacıosman metro arızalı mı? Ne zaman düzelecek? Metro seferleri neden iptal edildi?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Yenikapı - Hacıosman metro seferleri neden iptal edildi?

Haliç istasyonu yakınında rayların altındaki kabloların yandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile Haliç Metro Köprüsü'ndeki dumanlara müdahale ediyor.

İtfaiye ekiplerinin buradaki çalışması sürürken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri de olay yerinde inceleme yapıyor.

Bu arada Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Taksim-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Metro arızası ne zaman düzelecek?

Yenikapı - Hacıosman metro seferlerinin ne zaman düzeleceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldiğinde haberimiz güncellenecektir.