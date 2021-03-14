Yenikapı sahilinde dikkat çeken kalabalık

Güzel havayı gören İstanbullular, sokak kısıtlamasına aldırış etmeyerek soluğu sahillerde aldı.

İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde sıcaklık görülürken, güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sahillere akın etti.

Salgını ve yasakları unutan onlarca kişi Yenikapı sahilini doldurdu.

MASKE VE MESAFE KURALI HİÇE SAYILDI

Bölgedeki bazı vatandaşların maskesiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görülürken, bazı vatandaşlar da sahilde mangal yaktı.

Fatih'te vatandaşlar Yenikapı Sahili'ne akın etti

