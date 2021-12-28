Yenilenen 'ILGAR' TSK'ya teslim edildi

Elektronik taarruz amacıyla geliştirilen ve yenilenen ILGAR'ın yeni teslimatları tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri'ne ilişkin bilgi verdi.

İsmail Demir, yenilenen ILGAR'ın yeni teslimatlarını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gerçekleştirdiklerini duyurdu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Demir, "Elektronik taarruz amacıyla geliştirdiğimiz, milli yazılım ve donanım altyapısına sahip ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemleri, taktik sahada güvenlik güçlerimize büyük avantaj sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenen ILGAR'ın TSK'ya teslimatı gerçekleştirildi

TAKTİK ARAÇ PLATFORMU ÜZERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan (SSB) da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; ILGAR Muhabere Elektronik Harp Sistemi, farklı frekans bandında haberleşme yapan hedef muhabere sistemlerine elektronik taarruz amacıyla geliştirildi.

ILGAR, hedef bantların haberleşmesinin engellenmesi, geciktirilmesi veya yanlış bilgi iletimine sebep olunarak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanması amacıyla kullanılıyor.

SSB ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen milli yazılım ve donanım altyapısına sahip ILGAR, taktik araç platformu üzerine ergonomik bir şekilde yerleştirildi.

ELEKTRONİK HARBİN ÖNEMLİ KUVVET ÇARPANI

Karıştırma etkinliğini artırmaya yönelik yüksek çıkış gücü, gelişmiş görev planlama yazılımı, mobil kullanım konsepti, reaktif karıştırma yeteneği gibi özelliklere sahip ILGAR, sahada elektronik harbin önemli bir kuvvet çarpanı olarak faaliyet gösteriyor.

Geçmiş yıllarda teslimatları yapılan sistemlere ilave olarak yeni ILGAR sistemlerinin kabul test faaliyetleri tamamlandı ve bu sistemler Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırıldı.