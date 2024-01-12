Yenilik Partisi yerel seçimlere katılmayacak

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı.
Bir yandan çalışmalar sürerken diğer yandan da yerel seçimlere katılacak veya katılmayacak siyasi partiler netleşiyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, geçtiğimiz günlerde 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı.
Yener, "1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler genel seçiminin tüm siyasi partilerimize ve seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlan edilen seçim takvimimiz uyarınca Yüksek Seçim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılacak siyasi partileri tespit etmiştir." dedi.
Yenilik Partisi katılmayacağını bildirdi
Bu açıklamanın ardından Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na, yerel seçimlere katılmayacağına dair bildirimde bulundu.
Böylece yerel seçimlere katılacak parti sayısı 35 oldu.
Sonuncu parti olmuştu
Öte yandan Öztürk Yılmaz, iddialı girdiği genel seçimden istediğini alamamıştı.
Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Yenilik Partisi, seçimde 11 bin 824 oy aldı. Partinin oy oranı ise 0,02 oldu.
Böylelikle Yenilik Partisi genel seçime katılan diğer partiler arasında en düşük oy oranına sahip oldu.
Yerel seçimlere katılacak partiler
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılabilecek partiler şöyle:
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluşu Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer PartisiHaber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış