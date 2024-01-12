Yenilik Partisi yerel seçimlere katılmayacak Genel seçimlerde yüzde 0,02'lik oy oranı ile sandıktan sonuncu çıkan Yenilik Partisi, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılmayacağı bildirildi.

DHA

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kaldı.

Bir yandan çalışmalar sürerken diğer yandan da yerel seçimlere katılacak veya katılmayacak siyasi partiler netleşiyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, geçtiğimiz günlerde 36 siyasi partinin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçime katılma yeterliliği bulunduğunu açıkladı.

Yener, "1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler genel seçiminin tüm siyasi partilerimize ve seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İlan edilen seçim takvimimiz uyarınca Yüksek Seçim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılacak siyasi partileri tespit etmiştir." dedi.

Yenilik Partisi katılmayacağını bildirdi

Bu açıklamanın ardından Öztürk Yılmaz'ın genel başkanlığını yaptığı Yenilik Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na, yerel seçimlere katılmayacağına dair bildirimde bulundu.

Böylece yerel seçimlere katılacak parti sayısı 35 oldu.

Sonuncu parti olmuştu

Öte yandan Öztürk Yılmaz, iddialı girdiği genel seçimden istediğini alamamıştı.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Yenilik Partisi, seçimde 11 bin 824 oy aldı. Partinin oy oranı ise 0,02 oldu.

Böylelikle Yenilik Partisi genel seçime katılan diğer partiler arasında en düşük oy oranına sahip oldu.

Yerel seçimlere katılacak partiler

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’ne katılabilecek partiler şöyle:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluşu Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)