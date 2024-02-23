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Yerel seçim maratonu: Geçici aday listeleri ilan edildi

Yerel seçim maratonu: Geçici aday listeleri ilan edildi Türkiye için yerel seçim takvimi işlemeye devam ederken, geçici aday listeleri ise belli oldu. Ayrıca belirlenen kurallara göre, partilerin propaganda süreci 30 Mart'a kadar sürecek.