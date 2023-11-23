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Siyaset arenasında hareketli günler başladı.

Yerel seçimlere 4 ay kala, muhalefet cephesinde köklü değişiklikler yapıldı.

Bu süreçte ittifaklar bozuldu, genel başkanlar istifaya çağrıldı.

Akşener ile Yavaş bir araya geldi

Son olarak bugün Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Yavaş, görüşme için İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, gündemin yerel seçim öncesi ittifak olduğu düşünülüyor.

"Nezaket görüşmesiydi"

Mansur Yavaş, görüşme sonrası basın ekibine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugün sayın Genel Başkanımızın Meral Akşener'i selamlarını getirdim. Bu kadar. Bundan sonrası için bir gelişme olur mu, olmaz mı bilmiyorum. İki partinin yetkili kurulları var. Nezaket görüşmesiydi. İttifak konusuna girmedim.