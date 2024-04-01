Yerel seçim sona erdi: 81 ilden 11'ini kadınlar yönetecek Dün gerçekleşen yerel seçimler kapsamında, açılan sandıklara göre 81 ilde kadın belediye başkanlarının sayısı iki kat arttı.

ensonhaber.com

Türkiye, yerel seçimleri geride bıraktı.

Seçimlerin en dikkati çekeni ise kadın adaylar oldu.

81 ilde kadın belediye başkanlarının sayısı iki kat artarken, 2019'daki yerel seçimlerde kadın aday oranı yüzde 7,89 olarak gerçekleşmişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre bu kez 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek.

Fatma Şahin yeniden ipi göğüsledi

Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını AK Parti Adayı Fatma Şahin önde bitirdi. İki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Şahin, tekrar en çok oy alan aday oldu.

CHP'li aday Candan Yüceer Tekirdağ'da, Filiz Gencan Akın Edirne'de oyları toplamayı başardı.

Aydın’da CHP'li Özlem Çerçioğlu yüzde 50'nin üzerinde oy aldı.

Afyonkarahisar'da Burcu Köksal

Afyonkarahisar'da, CHP'nin kentte uzun yıllardır aradığı başarıyı kazandıran isim Burcu Köksal oldu.

Yılmaz Büyükerşen’in varisi olarak gösterdiği CHP'li Ayşe Ünlüce, Eskişehir'de yarışı önde götüren isim.

Bilecik'te yarışı önde bitiren isim ise Melek Mızrak Subaşı oldu.

DEM Parti'den Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Siirt’te Sofya Alağaş, Batman’da Gülüstan Sönük, Ağrı da ise Hazal Aras rakiplerinin önünde yer alıyor.