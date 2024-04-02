Yerel seçim sonuçları: İşte "ilk"ler ve "en"ler Pazar günü milyonlarca seçmenin sandığa giderek tercihini yapmasının ardından açıklanan yerel seçim sonuçları, ilkleri ve enleri ortaya koydu.

AA

Yerel seçimler geride kaldı.

Şimdi ise sırada sonuçların resmiyet kazanması bekleniyor.

Bu süreçte ise seçim analizleri yapıldı.

Seçimlerde birçok 'en' ve 'ilkler' bulunuyor.

En genç ve en yaşlı başkan

İşte yerel seçimlerde dikkat çeken ayrıntılar...

Seçimin "en genç belediye başkanı", Çanakkale Yenice Kalkım Belde Belediye Başkanlığını bağımsız aday olarak kazanan 22 yaşındaki Zeynep Çelik oldu.

Mardin Belediye Başkanlığını kazanan 82 yaşındaki Ahmet Türk, ipi göğüsleyen "en yaşlı" isim olarak kayıtlara geçti.

En uzun dönem görev yapan kadın başkanlar

Aydın'da 4. kez başkanlığa seçilen Özlem Çerçioğlu ile Gaziantep'te 3. kez seçilen Fatma Şahin de "en uzun dönem" görev yapan kadın başkanlar oldu.

Belediye başkanı olan kadın adaylar

Eskişehir'de Ayşe Ünlüce, Afyonkarahisar'da Burcu Köksal, Tekirdağ'da Candan Yüceer, Edirne'de Filiz Gencan Akın, Siirt'te Sofya Alağaş, Ağrı'da Hazal Aras, Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Diyarbakır'da Ayşe Serra Bucak Küçük, Batman'da Gülüstan Sönük, belediye başkanlığına seçilen kadınlar olarak öne çıktı.

İllerde en yüksek oyla gelen başkanlık

Tüm iller arasında "en yüksek oy"u, yüzde 64,52 ile Batman Belediye Başkanı seçilen Gülüstan Sönük aldı.

Türkiye genelindeki il ve ilçeler göz önünde bulundurulduğunda ise "en yüksek oy oranı"na, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ulaşıldı.

Yurt genelindeki en yüksek oya sahip olan isim

Dilek Diyar Özer, yüzde 86,08 ile yurt genelinde "en yüksek oy" oranını yakaladı.

En düşük oya sahip başkan

31 Mart'ın "en düşük oy" oranıyla seçilen ismi ise Van Bahçesaray'da yüzde 21,33 oy alan Ayvaz Hazir oldu.

İstanbul'un en'leri

En çok adayın yarıştığı şehir İstanbul olurken, en uzun oy pusulası da 97 santimetreyle bu ilde, en kısa oy pusulası ise 4,5 santimetreyle tek adayın seçime girdiği Şırnak Uludere'ye bağlı Hilal beldesinde kullanıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in ilçelerinde belediye başkanlığını kazanan "en genç" adaylar da dikkati çekti.

3 büyükşehirin en genç belediye başkanları

İstanbul Tuzla'da ipi göğüsleyen 1993 doğumlu Eren Ali Bingöl, Ankara Çankaya'da kazanan 1993 doğumlu Hüseyin Can Güner, İzmir Çeşme'de birinci olan 1991 doğumlu Lal Denizli ile Narlıdere'de kazanan 1991 doğumlu Erman Uzun, 3 büyükşehirdeki "en genç belediye başkanları" olarak kayıtlara geçti.

En az oy alan aday

Güç Birliği Partisi, seçimlere yalnızca Bolu Mudurnu'da girdi.

Partinin, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösterdiği Mustafa Doğramacı, 3 oyla Cumhuriyet tarihine, "seçimde en az oy alan partinin adayı" olarak geçti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)