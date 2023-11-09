Yerel seçim süreci işliyor: AK Parti'de adaylık tarifeleri belli oldu!

Türkiye'de gözler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yerel seçimlere çevrildi.
31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler hazırlıkları için kolları sıvandı.
AK Parti'nin, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için çalışmaları fiilen başladı.
Bu bağlamda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısında, Merkez Yürütme Kurulu, yerel seçimlere ilişkin MKYK’ya yetki verdi.
Başvurular 17 Kasım'da son
Takvime göre 9 Kasım Perşembe günü başlayacak olan aday başvuruları, 17 Kasım’da sona erecek.
AK Parti’de 2024 yılı Ocak ayı sonunda da beyannamenin açıklanması ve adayların tanıtılması bekleniyor.
Bir diğer yandan AK Parti’de belediye başkanlığı adaylığı için başvuru ücretlerinde değişiklik yapıldı.
Buna göre yeni ücretler şu şekilde;
Büyükşehir belediye başkan aday adayları 50 bin TL
İl belediye başkan aday adayları 30 bin TL
İlçe belediye başkan aday adayları 20 bin TL
Belde belediyeleri 10 bin TL
Büyükşehir meclis üyesi 10 bin TL
İl genel meclis üyesi 5 bin TL
Kadınlardan yarısı engellilerden dörtte biri alınacak
Bir diğer yandan kadın adaylardan bu ücretlerin yarsının ve engelli adaylardan ise dörtte birinin alınacağı aktarılıyor.
Adaylık ücretleri Gazze'ye gönderilecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, aday müracaatlarının bugün başlayacağını vurgulayarak devam etti.
Yavuz’un açıklamasına göre, adayların başvuru bağışları Gazze’ye gönderilecek.
İşte o açıklama;
Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak.
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