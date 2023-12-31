Yerel seçim süreci yarın başlıyor! İşte adım adım bu süreçte yaşanacaklar... 1 Ocak 2024 itibariyle başlayan yerel seçim sürecinde 31 Mart oy verme gününe kadar yaşanacakları gün gün ele aldık.

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Dünya çapında yeni yıl heyecanı yaşanıyor.

Yepyeni umutlarla beklenen 2024 için sayılı saatler kaldı.

2024’ün en yoğun gündemlerinden biri de 31 Mart’taki yerel seçimler.

Süreç yarın başlıyor

Mahalli İdareler Seçimi için süreç, yarından itibaren başlıyor.

Seçimin başlangıcından oy verme gününe kadar tüm süreçteki işlemler YSK tarafından ilan edilen takvime göre yürütülecek.

Seçim takvimine göre, yarın seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kurulan MERNİS’ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak.

Muhratlık bölgesi askı listelerinin dökümüne 2 Ocak’ta başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler de YSK tarafından 2 Ocak’ta ilan edilecek.

Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK’ya bildirmeleri 3 Ocak’ta istenecek, 4 Ocak’ta muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

İşte seçim takviminin geri kalan aşamaları;

10 Ocak

Partiler hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

17 Ocak

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek.

Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı’ndan sorgulanmasının son günü.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

27 Ocak

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

31 Ocak

Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

7 Şubat

Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 Şubat

Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

16 Şubat

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.

20 Şubat

Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00’ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00’ye kadar başvuru yapacak.

22 Şubat

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

23 Şubat

Geçici aday listeleri ilan edilecek.

29 Şubat

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 Mart

Kesin aday listeleri ilan edilecek.

4 Mart

Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 Mart

Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 Mart

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart

Seçim propagandasının sonu.

31 Mart

Oy verme günü.