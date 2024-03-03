Yerel seçim takvimi işliyor: Kesin aday listeleri bugün açıklanacak 31 Mart'taki yerel seçimler için geri sayım hızla devam ediyor. Bugün, kesin aday listelerinin açıklanmasıyla birlikte, il seçim kurulları tarafından birleşik oy pusulalarının basımı başlayacak.

ensonhaber.com

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için adaylar bugün netleşiyor.

31 siyasi parti, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı ile meclis üyesi aday listelerini 20 Şubat'ta seçim kurullarına teslim etmişti.

Fakat, itiraz, istifa veya vefat gibi durumlardan kaynaklanabilecek eksikliklerin giderilmesi için son tarih olarak 2 Mart belirlenmişti.

Kesin aday listeleri bugün belli olacak

Bugün itibarıyla, seçime katılacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların kesin listeleri ilan edilecek.

İlçe belediye başkanları listeleri ilçe seçim kurulları tarafından, büyükşehir belediye başkanlığı listeleri ise il seçim kurulları tarafından duyurulacak. Bu duyuruların ardından, il seçim kurulları birleşik oy pusulalarının basımına başlayacaklar.

Sandık kurullarının oluşumu 4 Mart'ta tamamlanacak

Basım işlemleri tamamlandıkça, oy pusulaları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. Sandık kurullarının oluşumu ise 4 Mart'ta tamamlanacak ve sandık başında görev alacak kişilere gerekli bilgiler verilecek.

Seçim yasakları 21 Mart’ta başlayacak

Seçim yasakları, 21 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Propaganda serbestliği ve bazı seçim kısıtlamaları 21 Mart sabahı başlayacak.

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 29 Şubat'ta başladı ve 24 Mart'ta tamamlanacak.

28 Mart'ta, tutuklular ve taksirli suçlardan mahkumlarla ilgili listeler kesinleştirilecek.

Propaganda serbestliği ise 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

Seçime katılacak partiler

YSK, takvim doğrultusunda 2 Ocak'ta seçime katılma hakkı olan 36 siyasi partiyi tespit etti. Ardından, 27 Ocak'ta YSK Başkanlığı'nda bir kura çekimi yapıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Yenilik Partisi'nin seçime katılmayacağını ve Büyük Türkiye Partisi'nin adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini YSK'ye ilettiğini duyurdu.

Kura sonucunda partilerin sıralaması şu şekilde:

1- AK Parti



2- İYİ Parti



3- Sol Parti



4- Büyük Birlik Partisi



5- Memleket Partisi



6- Anavatan Partisi



7- Demokratik Sol Parti



8- Yeniden Refah Partisi



9- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)



10- Türkiye Komünist Partisi



11- Anadolu Birliği Partisi



12- Zafer Partisi



13- Halkın Kurtuluş Partisi



14- Türkiye Komünist Hareketi



15- Bağımsız Türkiye Partisi



16- Gelecek Partisi



17- Yeni Türkiye Partisi



18- CHP



19- Emek Partisi



20- HÜDA PAR



21- Hak ve Özgürlükler Partisi



22- Ocak Partisi



23- Adalet Birlik Partisi



24- Demokrat Parti



25- Güç Birliği Partisi



26- Millet Partisi



27- Milli Yol Partisi



29- Adalet Partisi



29- Aydınlık Demokrasi Partisi



30- MHP



31- Türkiye İşçi Partisi



32- Demokrasi ve Atılım Partisi



33- Saadet Partisi



34- Vatan Partisi

Ancak, 29. sırada yer alan Genç Parti'nin seçimlere katılmayacağını açıklamasıyla birlikte seçimlere katılacak parti sayısı 34'e düştü. Bu yeni gelişme, diğer parti sıralamalarında da değişikliklere neden oldu. Aydınlık Demokrasi Partisi 29. sırada, MHP 30. sırada, Türkiye İşçi Partisi 31. sırada, Demokrasi ve Atılım Partisi 32. sırada, Saadet Partisi 33. sırada ve Vatan Partisi ise 34. sırada yer alacak.

Oy verme saatleri

YSK, mart ayındaki seçimde doğudaki 32 ilde, güneşin batış saatine ve mevsim şartlarına göre oy verme saatleri bir saat erkene alındı. Bu durum, Adıyaman'dan Kilis'e kadar uzanan coğrafyada ve bu illerdeki ceza infaz kurumlarında oy verme saatlerini 07.00-16.00 olarak belirledi. Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

Bu durum sebebiyle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerdeki ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.