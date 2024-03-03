Yerel seçim takvimi işliyor: Kesin aday listeleri bugün açıklanacak
ensonhaber.com

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvime göre, 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimler için adaylar bugün netleşiyor.

31 siyasi parti, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı ile meclis üyesi aday listelerini 20 Şubat'ta seçim kurullarına teslim etmişti.

Fakat, itiraz, istifa veya vefat gibi durumlardan kaynaklanabilecek eksikliklerin giderilmesi için son tarih olarak 2 Mart belirlenmişti.

Kesin aday listeleri bugün belli olacak

Bugün itibarıyla, seçime katılacak siyasi partilerin ve bağımsız adayların kesin listeleri ilan edilecek.

İlçe belediye başkanları listeleri ilçe seçim kurulları tarafından, büyükşehir belediye başkanlığı listeleri ise il seçim kurulları tarafından duyurulacak. Bu duyuruların ardından, il seçim kurulları birleşik oy pusulalarının basımına başlayacaklar.

Sandık kurullarının oluşumu 4 Mart'ta tamamlanacak

Basım işlemleri tamamlandıkça, oy pusulaları ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. Sandık kurullarının oluşumu ise 4 Mart'ta tamamlanacak ve sandık başında görev alacak kişilere gerekli bilgiler verilecek.

Seçim yasakları 21 Mart’ta başlayacak

Seçim yasakları, 21 Mart'tan itibaren uygulanmaya başlayacak. Propaganda serbestliği ve bazı seçim kısıtlamaları 21 Mart sabahı başlayacak.

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 29 Şubat'ta başladı ve 24 Mart'ta tamamlanacak.

28 Mart'ta, tutuklular ve taksirli suçlardan mahkumlarla ilgili listeler kesinleştirilecek.

Propaganda serbestliği ise 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek.

Seçime katılacak partiler

YSK, takvim doğrultusunda 2 Ocak'ta seçime katılma hakkı olan 36 siyasi partiyi tespit etti. Ardından, 27 Ocak'ta YSK Başkanlığı'nda bir kura çekimi yapıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Yenilik Partisi'nin seçime katılmayacağını ve Büyük Türkiye Partisi'nin adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini YSK'ye ilettiğini duyurdu.

Kura sonucunda partilerin sıralaması şu şekilde:

1- AK Parti

2- İYİ Parti

3- Sol Parti

4- Büyük Birlik Partisi

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- Demokratik Sol Parti

8- Yeniden Refah Partisi

9- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10- Türkiye Komünist Partisi

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi

14- Türkiye Komünist Hareketi

15- Bağımsız Türkiye Partisi

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- CHP

19- Emek Partisi

20- HÜDA PAR

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

29- Adalet Partisi

29- Aydınlık Demokrasi Partisi

30- MHP

31- Türkiye İşçi Partisi

32- Demokrasi ve Atılım Partisi

33- Saadet Partisi

34- Vatan Partisi

Ancak, 29. sırada yer alan Genç Parti'nin seçimlere katılmayacağını açıklamasıyla birlikte seçimlere katılacak parti sayısı 34'e düştü. Bu yeni gelişme, diğer parti sıralamalarında da değişikliklere neden oldu. Aydınlık Demokrasi Partisi 29. sırada, MHP 30. sırada, Türkiye İşçi Partisi 31. sırada, Demokrasi ve Atılım Partisi 32. sırada, Saadet Partisi 33. sırada ve Vatan Partisi ise 34. sırada yer alacak.

Oy verme saatleri

YSK, mart ayındaki seçimde doğudaki 32 ilde, güneşin batış saatine ve mevsim şartlarına göre oy verme saatleri bir saat erkene alındı. Bu durum, Adıyaman'dan Kilis'e kadar uzanan coğrafyada ve bu illerdeki ceza infaz kurumlarında oy verme saatlerini 07.00-16.00 olarak belirledi. Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

Bu durum sebebiyle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerdeki ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi. Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.