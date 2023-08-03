Yerel seçim yaklaşıyor: Ankara ve İstanbul'da öne çıkan isimler Yerel seçim yaklaştıkça, kulisler hareketlendi. Özellikle Ankara ve İstanbul için kritik isimler gündeme düşüyor. Gazeteciler Kenan Taş ve Ömer Şahin, son kulis bilgilerini canlı yayında paylaştı.

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ensonhaber.com

Türkiye hem iktidar hem de muhalefet adına, tarihi bir seçimi geri bıraktı.

Bir taraf zaferlerine yenisini eklerken, diğeri ağır bir yara daha aldı.

Seçmenin tavrı kazanına da kaybedeni de derin düşüncelere sürükledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi önde bitirmesine rağmen sık sık ‘rehavet’ uyarısı yaparken, ana muhalefetin iç işleri karıştı.

CHP, daha start vermedi

Bir türlü seçimin sonucunu kabul etmeyen, istifa beklentilerini halının altına süpüren ve yola devam kararı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istenmeyen adam oldu.

Buna rağmen 7 ay sonra yapılacak olan yerel seçimde kazanacağını öne süren Kılıçdaroğlu, partisine İstanbul ve Ankara’yı kazandıran iki isimle dirsek dirseğe geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş rengini tam olarak belli etmese de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, her fırsatta “değişim” diyor.

Bu kargaşanın içerisinde yerel seçim hazırlıklarına başlayamayan muhalefet, kesin gözüyle bakılan büyükşehirleri kaybedebilir.

Kulislerde hangi isimler öne çıkıyor?

Ankara kulislerinde dolaşan bazı isimler, şimdiden tedirginlik yaratmış durumda.

Gazeteciler Kenan Taş ve Ömer Şahin, Başkent ve Megakent için öne çıkan isimleri canlı yayında konuştu.

Ömer Şahin’e göre Ankara’da Yavaş’ın karşısına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok çıkabilir.

İstanbul’da ise durum CHP için biraz daha kritik.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun görevi bırakmasını bekleyen İmamoğlu, yerine geçici olarak Murat Karayalçın’ı getirebilir.

Anketler 'iktidar' diyor

“Son yapılan ankete göre iktidar partisi, Ankara ve İstanbul’da önde götürüyor.” diyen Şahin, seçmenin belirsizliği sevmediğini dile getirdi.

Şahin, “Seçmen umudu göremezse, bildiği siyasi partiye gider. Türkiye, çok dinamik bir toplum. Bir anda siyasal dengeler değişebilir. Toplumun umutlarını ve beklentilerini yakalamaları gerekiyor. Ankara ve İstanbul, gerek İmamoğlu gerek Yavaş’ın oyları partilerinden fazla. Kazanma olasılığı güçlüydü ancak tabela artık bu adaylara zarar vermeye başladı. Seçmen CHP’ye öfkeli ve sandığa gitmeyebilir. ‘Ben gidiyorum ama bir şey değişmiyor’ diyor. İktidar, muhalefetten daha avantajlı hale gelebiliyor. Yarın ne olur bilemiyorum ama muhalefet kendisi kaybediyor.” dedi.