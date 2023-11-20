Yerel seçime doğru! AK Parti'de aday belirlemede 5 önemli kriter Yerel seçimler için yol haritasını çizmeye başlayan AK Parti'de adaylar; 'anket, temayül, mülakat, alt-üst kurul, Cumhurbaşkanı onayı' olmak üzere 5 kriter üzerinden değerlendirilecek.

ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart 2024'te yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Yerel yönetimlerin belirleneceği seçim için partilerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda AK Parti'de hareketlilik başladı ve 9 Kasım Perşembe günü alınan aday başvuruları, 22 Kasım'da sona erecek.

Temayül yoklaması ise 26 Kasım'da gerçekleştirilecek.

5 kriterle belirlenecek

Öte yandan doğru adayın belirlenmesi için de önemli kriterler bulunuyor.

Böylelikle adayların 5 aşamadan geçeceği öğrenildi. Bunlar; 'anket, temayül, mülakat, alt-üst kurul, Cumhurbaşkanı onayı' olarak belirlendi.

Anket sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Süreç ise şöyle işleyecek...

Parti içinde bu hafta belirlenen isimler üzerinden anket çalışmaları yapılacak. Elde edilen sonuçlar ise yerel yönetimler başkanlığınca ‘etnografik’ ekibin verileriyle karşılaştırılacak.

Öne çıkan isimler ise bölge teşkilatlarınca temayüle tabi tutulacak.

Böylelikle anket ve temayülden elde edilen sonuçlar büyük önem arz edecek. Ardından genel merkezde oluşturulan alt ve üst kurul tarafından incelenecek olan isimler, onay almaları durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

Vatandaşların tercihi sorulacak

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 81 ildeki eski yol arkadaşlarının da fikirleri alınacak.

Bu sürece parti teşkilatları da vatandaşları arayarak, “Belediye başkanı adayı olarak kimin tercih edilmesini istersiniz?” sorusunu yönelterek çalışmalara destek verecek.

Konuşulan isimler mercek altına alındı

Yerel yönetimler başkanlığı geçtiğimiz aylarda, oluşturduğu etnografik ekip ile birlikte sokaklarda dalga araştırması yaptı ve böylece vatandaşların nabzını tuttu.

AK Parti AR-Ge Başkanlığı, sosyal medya ve yerel medyada, belediye başkan adaylığı için adı geçen isimleri de mercek altına aldı.