Yerel seçime doğru! Cumhurbaşkanı Erdoğan adayların özelliklerini açıkladı: Yük alanlar... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim için hazırlıklar devam ederken başkan adaylarının özelliklerine ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Faydadan çok zarar getireceklerse işimiz olmaz" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye 31 Mart 2024'te yerel seçimlere gidiyor...

Genel seçim sonrası siyaset arenasında yeniden bir maraton başladı.

İttifaklar ve aday belirleme süreci şu sıralar oldukça gündemde.

Adaylar açıklanacak

AK Parti cephesinde süreç başarıyla yönetiliyor ve muhalefetin yönetimindeki illerin kazanılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda çalışmaların önümüzdeki hafta yeniden hız kazanması bekleniyor.

Böylelikle adayların bu ayın sonuna kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Süreç devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarıyla bir araya geldi.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın aktarımına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan başkan adaylarının özelliklerini sıraladı.

"Yük alanlarla yol yürümeliyiz"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bize yük olan değil, yük alanlarla yol yürümeliyiz. Partinin oyunu artırmayacaksa, faydadan çok zarar getirecekse, dedikodulara konu olacaksa, bunlarla bizim işimiz olmaz."