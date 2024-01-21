Yerel seçime doğru: MHP 55 adayını daha açıkladı Yerel seçime doğru ilerlerken Milliyetçi Hareket Partisi, Düzce ve 54 ilçenin belediye başkan adayını duyurdu.

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Türkiye, yerel seçime gidiyor...

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, iradesini ortaya koyacak ve belediye başkan adaylarını seçecek.

Bu kapsamda da siyasi partilerin adayları belli olmaya başladı.

Adaylarını netleştiren Milliyetçi Hareket Partisi'nden yeni bir açıklama geldi.

1 il ve 54 ilçenin adayı açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7'nci etap adaylıklarının belirlendiğini ifade etti.

Durmaz, bu kapsamda, 1 il ve 54 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu.

Adaylar şu şekilde;