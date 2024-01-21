Yerel seçime doğru: MHP 55 adayını daha açıkladı
ensonhaber.com

Türkiye, yerel seçime gidiyor...

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, iradesini ortaya koyacak ve belediye başkan adaylarını seçecek.

Bu kapsamda da siyasi partilerin adayları belli olmaya başladı.

Adaylarını netleştiren Milliyetçi Hareket Partisi'nden yeni bir açıklama geldi.

1 il ve 54 ilçenin adayı açıklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7'nci etap adaylıklarının belirlendiğini ifade etti.

Durmaz, bu kapsamda, 1 il ve 54 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu.

Adaylar şu şekilde;

Düzce / Yılmaz Eser

Çanakkale Ayvacık / Muharrem Şahin

Çanakkale Bayramiç /Tuncay Özkaya

Çanakkale Biga / Sıtkı Keçeci

Çanakkale Bozcaada / Samet Turhal

Çanakkale Çan / Davut Karagöz

Çanakkale Ezine / Tahsin Yüksel

Çanakkale Gelibolu / Hüseyin Önder Gündoğdu

Çanakkale Gökçeada/ Halil Rüştü Akgün

Çanakkale Lapseki / Adem Balta

Çanakkale Yenice / Kemal Cangül

Çanakkale Akçakoca / Mehmet Okan Yılmaz

Düzce Cumayeri / Mustafa Koloğlu

Düzce Çilimli / İsmail Bayrak

Düzce Gölyaka / Muzaffer Coşkun

Düzce Kaynaşlı / Eftal Altundal

Edirne Lalapaşa / Bedir Adıyaman

Edirne Meriç / Ahmet Durmaz

Edirne Süloğlu / Halil Özgüven

Edirne Uzunköprü / Erdoğan Orman

Giresun Alucra / Metin Metinyurt

Giresun Bulancak / Fatih Alparslan

Giresun Çamoluk / Fatih Düz

Giresun Dereli / Cihan Özdemir

Giresun / Doğankent - Resul Tekin

Giresun / Espiye - İbrahim Yanık

Giresun / Görele - Hasan Ali Kodal

Giresun / Keşap - Nihat Yılmaz

Giresun / Şebinkarahisar - Mustafa Zahit Bakıcı

Giresun / Yağlıdere - Yaşar İbaş

Isparta / Aksu - Aksoy Karaduman

Isparta / Atabey - Aziz Eraslan

Isparta / Eğirdir - Mehmet Demirel

Isparta / Gelendost - Hakan Demirtaş

Isparta / Gönen - Mete Elcim

Isparta / Keçiborlu - İbrahim Gündüz

Isparta/ Sütçüler - Kasım Kutlu

Isparta / Yalvaç - Halil Hilmi Tütüncü

Kırklareli / Babaeski - Hakan Arıcı

Kırklareli / Demirköy - Muhlis Yavuz

Kırklareli / Pehlivanköy - Pınar Akyüz Şahin

Kırklareli / Pınarhisar - Sabri Özcan

Kırklareli / Vize - Sencer Karaduman

Uşak / Banaz - Aziz Bulut

Uşak / Eşme - İlhan Özkan

Uşak / Karahallı - Şenel Çakır

Uşak / Sivaslı - Ali Çetin

Uşak / Ulubey - Yorum Eskici

Yalova / Altınova - Kemal Şenol

Yalova / Armutlu - Mustafa Tokat

Yalova / Çınarcık - Leyla Kılıç

Yalova / Çiftlikköy - Yaşar Boz

Yalova / Termal - Serkan Ergen

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