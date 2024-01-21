Yerel seçime doğru: MHP 55 adayını daha açıkladı

Türkiye, yerel seçime gidiyor...
31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, iradesini ortaya koyacak ve belediye başkan adaylarını seçecek.
Bu kapsamda da siyasi partilerin adayları belli olmaya başladı.
Adaylarını netleştiren Milliyetçi Hareket Partisi'nden yeni bir açıklama geldi.
1 il ve 54 ilçenin adayı açıklandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 7'nci etap adaylıklarının belirlendiğini ifade etti.
Durmaz, bu kapsamda, 1 il ve 54 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Düzce Belediye Başkan adayı Yılmaz Eser oldu.
Adaylar şu şekilde;
Düzce / Yılmaz Eser
Çanakkale Ayvacık / Muharrem Şahin
Çanakkale Bayramiç /Tuncay Özkaya
Çanakkale Biga / Sıtkı Keçeci
Çanakkale Bozcaada / Samet Turhal
Çanakkale Çan / Davut Karagöz
Çanakkale Ezine / Tahsin Yüksel
Çanakkale Gelibolu / Hüseyin Önder Gündoğdu
Çanakkale Gökçeada/ Halil Rüştü Akgün
Çanakkale Lapseki / Adem Balta
Çanakkale Yenice / Kemal Cangül
Çanakkale Akçakoca / Mehmet Okan Yılmaz
Düzce Cumayeri / Mustafa Koloğlu
Düzce Çilimli / İsmail Bayrak
Düzce Gölyaka / Muzaffer Coşkun
Düzce Kaynaşlı / Eftal Altundal
Edirne Lalapaşa / Bedir Adıyaman
Edirne Meriç / Ahmet Durmaz
Edirne Süloğlu / Halil Özgüven
Edirne Uzunköprü / Erdoğan Orman
Giresun Alucra / Metin Metinyurt
Giresun Bulancak / Fatih Alparslan
Giresun Çamoluk / Fatih Düz
Giresun Dereli / Cihan Özdemir
Giresun / Doğankent - Resul Tekin
Giresun / Espiye - İbrahim Yanık
Giresun / Görele - Hasan Ali Kodal
Giresun / Keşap - Nihat Yılmaz
Giresun / Şebinkarahisar - Mustafa Zahit Bakıcı
Giresun / Yağlıdere - Yaşar İbaş
Isparta / Aksu - Aksoy Karaduman
Isparta / Atabey - Aziz Eraslan
Isparta / Eğirdir - Mehmet Demirel
Isparta / Gelendost - Hakan Demirtaş
Isparta / Gönen - Mete Elcim
Isparta / Keçiborlu - İbrahim Gündüz
Isparta/ Sütçüler - Kasım Kutlu
Isparta / Yalvaç - Halil Hilmi Tütüncü
Kırklareli / Babaeski - Hakan Arıcı
Kırklareli / Demirköy - Muhlis Yavuz
Kırklareli / Pehlivanköy - Pınar Akyüz Şahin
Kırklareli / Pınarhisar - Sabri Özcan
Kırklareli / Vize - Sencer Karaduman
Uşak / Banaz - Aziz Bulut
Uşak / Eşme - İlhan Özkan
Uşak / Karahallı - Şenel Çakır
Uşak / Sivaslı - Ali Çetin
Uşak / Ulubey - Yorum Eskici
Yalova / Altınova - Kemal Şenol
Yalova / Armutlu - Mustafa Tokat
Yalova / Çınarcık - Leyla Kılıç
Yalova / Çiftlikköy - Yaşar Boz
Yalova / Termal - Serkan Ergen
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