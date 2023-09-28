Yerel seçime doğru! Seçmenlerin adres değişikliği yapmaları için son gün 1 Ekim 31 Mart seçimleri için adres değişikliği yapan seçmenler için zaman daralıyor. Değişikliklerin e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapılması gerekiyor.

ensonhaber.com

Türkiye yeni bir seçime hazırlanıyor.

Hareketli geçen genel seçimlerin ardından gözler yerel seçimlere çevrildi.

Sahada yeniden heyecan başladı.

Bu kapsamda takvim işlerken seçmenlerin oy kullanmaları için hazırlıklar yapılıyor.

Adres değişikliği için son gün 1 Ekim

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alacağını açıkladı.

Bu nedenle seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.

Depremzedeler için kolaylık

Ancak YSK, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak.

Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için Milletvekili Genel Seçimi'ndeki gibi yeni tedbirler alınacak, deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak.

Seçim takvimi 1 Ocak'ta başlıyor

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un, "Seçim dönemi" başlıklı 8. maddesi, "Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür." hükmünü içeriyor.

Bu nedenle 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak.

İkametgah değişikliği nasıl yapılır?

İkamet değişikliği yapmak için yapılması gerekenler...

1- Bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğüne müracaat etmelisiniz. Bunun için de öncelikle adresinizin bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğünü http://adres.nvi.gov.tr internet adresinden sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.

2- e-Devlet sistemi üzerinden e imza ile yapmak. Ancak e-imza gerekli belgeleri nedeniyle maliyetlidir.

3- Aynı zamanda adres değişikliği bildirimleri https://www.turkiye.gov.tr/adres-degisikligi-bildirimi adresinden e-Devlet Kapısı kullanıcı şifreniz ile SMS doğrulama yöntemi kullanarak yapılabiliyor.

Gerekli belgeler

Adres değişikliği için nüfus müdürlüklerinden istenen belgeler şunlardır:

* TC. kimlik kartı

* Konut sahibi iseniz Tapu; Kiracı iseniz kontrat

* Doğalgaz, elektrik veya su faturası