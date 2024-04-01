Yerel seçimler sonrası muhtarlık kurumunun varlığı sorgulandı 5 yıllık görev sürecinde devlet hazinesine yükü 120 milyar liraları bulan muhtarlık kurumu, e-Devlet'in varlığıyla yeniden tartışma konusu oldu.

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Türkiye dün bir kez daha sandık başına gitti.

Vatandaşlar oylarını kullanarak yerel yöneticilerini belirledi.

Buna göre, ilçe belediyesi başkanlığı ve ilçe belediye meclisi için oylar verildi.

3 seçimin dışında bir de muhtarlık çekişmeleri yaşandı.

Yurdun çeşitli noktalarında yaşanan muhtarlık seçimlerinde zaman zaman olaylar meydana geldi.

Muhtarlık kavramı tartışılmaya başlandı

Hal böyle olunca sosyal medyada vatandaşlar da muhtarlık kavramının gerekliliğini tartışır hale geldi.

Birçok konuda e-Devlet'in gerekli hizmeti sağladığını düşünüldüğünde, Türkiye'de sayıları 50 bin olan muhtarlar için harcanan ödenekler merak edilmeye başlandı.

Resmi rakamlara göre Türkiye'de en düşük muhtar maaşını 17 bin TL olurken, her bir muhtar başına da 5 bin TL'lik bir sigorta kesintisi yaşanıyor.

Bir muhtarın aylık maliyeti 40 bin lirayı buluyor

Yine muhtarlık binaları ve işletme giderleri için aylık 18 bin TL ödenek ayrılırken, ortalama bir muhtarın bütçeye aylık maliyeti 40 bin lirayı buluyor.

50 bin muhtarın ise 40 bin liralık maliyetle aylık 2 milyar TL'lik bir harcaması söz konusu.

Bir muhtarın 5 yıllık görev süresindeki maliyeti ise 120 milyar TL'ye buluyor.