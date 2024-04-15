Yerel seçimlerde hüsrana uğrayan küçük partilerin son durumu 31 Mart'taki seçimlerde oy oranları sıfır virgüllü rakamlarda kalan DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti, siyaset hayatını sürdürmeye çalışıyor.

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Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerinin üstünden 2 hafta geçti...

Seçimlerin en ağır kaybedenleri ise 6'lı masanın eski ortakları oldu.

İyi Parti'de başarısız geçen seçimler sonrası Meral Akşener, parti koltuğunu bırakıp kurultay kararı alırken; gözler DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'ye çevrildi.

Kılıçdaroğlu faktörü

Geçtiğimiz yılki genel seçimlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gölgesi altında seçimlere girip vekillik alan bu partiler, yerel seçimlerde sıfır virgüllü oy oranında kaldı.

Üye sayısının yarısı kadar oy

Seçimlerde üye sayısından daha az oy alan tek parti Gelecek Partisi oldu.

Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) göre üye sayısı ise 70 bin 451 kişi olan Gelecek Partisi, sadece 34 bin oy almayı başararak yüzde 0,07'de kaldı.

Seçimler öncesi ağır bir şekilde üye kaybeden DEVA Partisi de yüzde 0,33 oy alırken bu rakam 140 bin 644'e tekabül etti.

Gültekin Uysal yönetimindeki Demokrat Parti de yüzde 0,20'lik oranla 88 bin 267 oy alarak tarihin en başarısız istatistiklerinden birini yakaladı.



Son olarak bir önceki seçimlere göre ağır irtifa kaybeden Saadet Partisi ise, sadece 489 bin 476 oy alabildi.

Seçmende karşılık bulmayan ve siyaset hayatlarına devam etme eğilimi gösteren bu partilerin, önümüzdeki günlerde nasıl bir yol haritası izleyeceği merak ediliyor.