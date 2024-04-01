Yerel seçimlerde ünlülerin karnesi: Hangisi kazandı, hangisi kaybetti? 31 Mart yerel seçimlerinde birçok tanınmış kişi, sanat dünyasından spora kadar geniş bir yelpazeden, partilerin desteğiyle ya da bağımsız bir şekilde aday oldu. İşte seçim yarışını kazanan ve kaybeden ünlüler..

ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimleri, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş, demokratik haklarını kullanmak üzere sandık başına gitti.

Yapılan oylama sonucunda, oyların sayımı ise yurt genelinde sona erdi.

2024 yerel seçimlerine, bazıları partilerin desteğiyle bazıları ise bağımsız olarak katılan tanınmış ünlüler de yer aldı.

O isimler arasında kazananlar da oldu kaybedenler de.

İşte o isimler:

Davut Güloğlu

Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, başkanlık koltuğunu AK Partili rakibine kaptırdı.

Erdal Beşikçioğlu

CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Erdal Beşikçioğlu, oyların yarısından fazlasını alarak seçimi kazandı.

Beşikçioğlu Etimesgut'ta en yakın rakibi MHP adayına yaklaşık 20 puan fark attı.

Hakan Peker

Şarkıcı Hakan Peker, İyi Parti'nin adayı olarak Karabük Safranbolu ilçe belediye başkanlığı için yarıştığı seçimde beşinci sırada yer aldı.

İrfan Değirmenci

Ankara Çankaya'da TİP'ten aday olan televizyoncu İrfan Değirmenci, seçimde üçüncü sırayı elde etti.

Aynı şekilde, sunucu Mesut Yar da Muğla Datça'dan bağımsız olarak yarışa katıldı ve oyların %10'unu alarak üçüncü oldu.

Gökhan Zan

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan futbolcu Gökhan Zan, %2 oy alabildi.

Ünlü dağcı Nasuh Mahruki, İstanbul Beşiktaş'tan bağımsız aday olarak seçimlere katıldı ancak seçilmeyi başaramadı.

Lal Deniz ve Orhan Gökdemir

Yazar Orhan Gökdemir de TKP çatısı altında seçime girdi ancak aday olduğu İstanbul'dan seçilemedi.



Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli ise İzmir'de Çeşme'den aday oldu.

Denizli, girdiği bu yarışı galibiyetle bitirdi.



Serkan Yazıcı ve Yasin Pehlivan

Müzisyen Serkan Yazıcı ise AK Parti'den Muğla'nın Marmarisadayı olarak girdiği seçimleri kazanamadı.

Youtuber Yasin Pehlivan da, bağımsız olarak İstanbul'dan Bayrampaşa Belediyesi adayı oldu. Ancak Pehlivan da kazanamayanlar konvoyuna dahil oldu.

