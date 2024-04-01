Yerel seçimlerde ünlülerin karnesi: Hangisi kazandı, hangisi kaybetti?

31 Mart yerel seçimleri, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirildi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren milyonlarca vatandaş, demokratik haklarını kullanmak üzere sandık başına gitti.
Yapılan oylama sonucunda, oyların sayımı ise yurt genelinde sona erdi.
2024 yerel seçimlerine, bazıları partilerin desteğiyle bazıları ise bağımsız olarak katılan tanınmış ünlüler de yer aldı.
O isimler arasında kazananlar da oldu kaybedenler de.
İşte o isimler:
Davut Güloğlu
Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye başkan adayı türkücü Davut Güloğlu, başkanlık koltuğunu AK Partili rakibine kaptırdı.
Erdal Beşikçioğlu
CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Erdal Beşikçioğlu, oyların yarısından fazlasını alarak seçimi kazandı.
Beşikçioğlu Etimesgut'ta en yakın rakibi MHP adayına yaklaşık 20 puan fark attı.
Hakan Peker
Şarkıcı Hakan Peker, İyi Parti'nin adayı olarak Karabük Safranbolu ilçe belediye başkanlığı için yarıştığı seçimde beşinci sırada yer aldı.
İrfan Değirmenci
Ankara Çankaya'da TİP'ten aday olan televizyoncu İrfan Değirmenci, seçimde üçüncü sırayı elde etti.
Aynı şekilde, sunucu Mesut Yar da Muğla Datça'dan bağımsız olarak yarışa katıldı ve oyların %10'unu alarak üçüncü oldu.
Gökhan Zan
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan futbolcu Gökhan Zan, %2 oy alabildi.
Ünlü dağcı Nasuh Mahruki, İstanbul Beşiktaş'tan bağımsız aday olarak seçimlere katıldı ancak seçilmeyi başaramadı.
Lal Deniz ve Orhan Gökdemir
Yazar Orhan Gökdemir de TKP çatısı altında seçime girdi ancak aday olduğu İstanbul'dan seçilemedi.
Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli ise İzmir'de Çeşme'den aday oldu.
Denizli, girdiği bu yarışı galibiyetle bitirdi.
Serkan Yazıcı ve Yasin Pehlivan
Müzisyen Serkan Yazıcı ise AK Parti'den Muğla'nın Marmarisadayı olarak girdiği seçimleri kazanamadı.
Youtuber Yasin Pehlivan da, bağımsız olarak İstanbul'dan Bayrampaşa Belediyesi adayı oldu. Ancak Pehlivan da kazanamayanlar konvoyuna dahil oldu.
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