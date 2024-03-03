Yerel seçimlere doğru! Aday listeleri kesinleşti Seçimde yarışacak olan partilerin adaylarına ilişkin listelerin yer aldığı oy pusulalarının dağıtımına ve teslimine bugün başlanacak.

ensonhaber.com

Türkiye'nin gündeminde yerel seçimler var...

Sahada adayların hummalı çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan hazırlıklar da tamamlanıyor.

Aday listeleri ilan edildi

Seçim takvimi doğrultusunda, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partiler ile bağımsız adaylar, 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti.

İl ve ilçe seçim kurulları, siyasi partilerin verdikleri aday listelerini inceleyerek eksiklikleri saptadı.

Eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanmasının ardından geçici aday listeleri ilan edildi.

Listeler asıldı

Geçici aday listeleri üzerindeki incelemelerin de ardından siyasi partiler, aday listelerinde meydana gelen eksiklikleri tamamlayarak ilgili seçim kurullarına dün bildirdi.

Siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, bugün il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi.

Listeler, il ve ilçe seçim kurulu binalarına asıldı.

Oy pusulularının basımına başlanacak

Adayların ilanından sonra adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar dikkate alınmayacak, ancak bu adaylar seçilirse, istifaları hüküm ifade edecek ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak, ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilecek.

Listelerin ilanının ardından il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak.

Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek ve teslimine de bugün başlanacak.