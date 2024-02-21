Yerel seçimlere doğru... Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar'da! Muhalefetin Milli Muharip Uçağı KAAN'a ilişkin eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara rağmen çağımız göklerle buluştu" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı da Afyonkarahisar oldu.

Burada 7'den 70'e tüm vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ve coşkuyla karşılanan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, bugün göklerle buluşan milli muharip uçağı KAAN da yer aldı.

"Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz"

Erdoğan şöyle konuştu:

"Bugün Türk savunma sanayiinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Daha neler gelecek neler? İnsansız uçakları yaptık. AKINCI'yı yaptık. Daha durun bakalım neler gelecek neler? Kızılelma'yı yaptık. Bu Kızılelma F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. KAAN aynı F-16 gibi.

"Bu özgüven fukaralarına rağmen uçağımız göklerle buluştu"

Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Ne demişlerdi? 'Yapamazlar.' Bu özgüven fukaralarına, 'Parçası kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren KAAN projesini baltalamaya çalışan iş birlikçilere rağmen milli muharip uçağımız hamdolsun bugün göklerle buluştu.

Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Dosta güven, düşmana korku salan KAAN'ımızın diğer testlerini de süratle tamamlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde milletimize yeni müjdeler vereceğiz."

"Terör örgütlerinin başını sizlerle ezdik"

Erdoğan'ın miting konuşmasından öne çıkanlar şöyle..

"Geçtiğimiz mayısta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığında ve Milletvekilliğinde yüzde 64 gibi rekor bir oyla destek olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Dün Milli Mücadele'de destan yazan Afyon, bugün de milli iradeye sahip çıktı.

Biz partimizi kurarken Afyonkarahisar'dan yola çıktık. Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde sizlerin güçlü ve sarsılmaz desteğini yanımızda hissettik. Önümüze çıkarılan engelleri sizlerle aştık. Demokrasimizi vesayetçilere karşı birlikte koruduk. Emperyalistlerin oyununu sizlerle bozduk, terör örgütlerinin başını sizlerle ezdik. Türkiye Yüzyılı'nın temellerini sizlerle attık.

"Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokuyorlar"

Önümüzde mahalli idareler seçimi var. 38 gün sonra sandık başına gideceğiz. 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi yine kritik tercihlerde bulunacağız. Afyon'un 31 Mart'ta yeni bir destanla farkını göstereceğine inanıyorum. Afyon bir kez daha tercihini AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan yana yapacaktır.

Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar. Türkiye’nin sorunlarına çare olacak doğru düzgün tek bir önerileri dahi yok. Milletten ve siyasetin temel değerlerinden öyle kopuklar ki belediye başkan adaylarını dahi yapay zekaya soruyorlar. Sonra bir de utanmadan millete adaylarımıza tıpış tıpış oy vereceksiniz dayatmasında bulunuyorlar. Allah bunlara akıl fikir, CHP’li kardeşlerimize de sabır versin. Adaylarını bile ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ülkeye fayda gelmez.

"Asla rehavete kapılmıyoruz"

Gittiler Kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş yaptılar, al gülüm ver gülüm yaptılar. Sırf şahsi kariyerleri için bölücü örgütün uzantılarıyla 'DEM'lenmeyi tercih ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletin sandıkta verdiği mesajı okumayanlar, 31 Mart’ta bu sefer milletin tokadını yemekten kurtulmayacaklar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak rakiplerimizin bu içler acısı haline bakarak asla rehavete kapılmıyoruz. Bilakis bu tablo bizim sorumluluğumuzu daha da artıyor. Siyasi tercihi vatandaşlara el uzatmaya, onların da sesine kulak vermeye çalışıyoruz. Kuşatıcı, kucaklayacağı, vizyoner ve toplumun tüm kesimlerini temsil eden adaylar olmasına dikkat ettik. Milletimizin de belediye başkan adaylarını bağrına basacaklarına inanıyoruz."