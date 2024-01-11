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Yerel seçimlere doğru! MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

Yerel seçimlere doğru! MHP 55 başkan adayını daha açıkladı MHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için adaylıkları kesinlik kazanan 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe olmak üzere 55 yeni adayın ismini daha açıkladı.