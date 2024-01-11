Yerel seçimlere doğru! MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
ensonhaber.com

Yerel seçim çalışmaları hız kazandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Son olarak partide bir gelişme daha yaşandı.

MHP bugün de 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe olmak üzere yeni 55 adayın ismini daha açıkladı.

İsimler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Kamuoyunda "Efsane Vali" olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'tan aday gösterildi.

İşte isim isim adaylar...

8 İl

Afyonkarahisar - Sezer Küçükkurt

Aksaray - İrfan Çıtak

Bolu - İlhan Durak

Gümüşhane - Vedat Soner Başer

Kırıkkale - Harun Ulusoy

Kırklareli - Derya Bulut

Sivas - Reha Kars

Tokat - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu

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40 büyükşehir ilçe

Aydın / Sultanhisar - Hüseyin Özer

Bursa / Mustafakemalpaşa - Ahmet Beygirci

Eskişehir / Mihalıççık - Halil Sami Barış

Gaziantep / Araban - Mehmet Özdemir

Gaziantep / Karkamış - Bülent Tiryaki

Gaziantep / Oğuzeli - Mehmet Sait Kılıç

Hatay / Belen - İbrahim Gül

Hatay / Kumlu - Mehmet Deli

İzmir / Aliağa - Serkan Acar

İzmir / Foça - Taner Acar

Kahramanmaraş / Ekinözü - Harun Şahin

Kahramanmaraş / Nurhak - İsmet Göksu

Kayseri / Özvatan - Halit Demir

Kayseri / Pınarbaşı - Memduh Uzunluoğlu

Kayseri / Sarıoğlan - Bekir Ayyıldırım

Kayseri / Sarız - Baki Bayraj

Konya / Akören - İsmail Arslan

Konya / Ereğli - Hüseyin Oprukçu

Konya / Halkapınar - Mehmet Bakkal

Malatya / Hekimhan - Mehmet Tabaroğulları

Malatya / Kuluncak – Erhan Cengiz

Manisa / Alaşehir – Necdet Türk

Manisa / Kula – Hüseyin Tosun

Manisa / Salihli – Zeki Kayda

Manisa / Sarıgöl – Necati Selçuk

Manisa / Selendi – Nurullah Savaş

Manisa / Turgutlu – Yunus Oğan

Muğla / Datça – Feyzullah Gülada

Muğla / Ortaca – Alim Uzundemir

Ordu / Çamaş – Mahmut Ayparçası

Ordu / Gülyalı – Medet Sipahi

Ordu / İkizce – Osman Kaygı

Sakarya / Hendek – Turgut Babaoğlu

Sakarya / Taraklı – İbrahim Pilavcı

Samsun / Asarcık – Şerif Kılağuz

Samsun / Alaçam – Ramazan Özdemir

Samsun / Salıpazarı – Osman Yüksel

Şanlıurfa / Harran – Mahmut Özyavuz

Trabzon / Çarşıbaşı – Mümin Nuhoğlu

Trabzon / Şalpazarı – Ferik Kurukız

7 ilçe

Afyonkarahisar / Başmakçı – Nevzat Tezcan

Afyonkarahisar / Bayat – Muhammet Ali Dere

Afyonkarahisar / Bolvadin – Derviş Aynacı

Afyonkarahisar / Çay – Selim Aynacı

Afyonkarahisar / Dazkırı – Ali Atay

Afyonkarahisar/ Emirdağ – Hüseyin Duran

Afyonkarahisar / Kızılören – Ali Erol