Yerel seçimlere doğru! MHP 55 başkan adayını daha açıkladı

Yerel seçim çalışmaları hız kazandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için 2 büyükşehir, 12 il ve 41 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
Son olarak partide bir gelişme daha yaşandı.
MHP bugün de 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe olmak üzere yeni 55 adayın ismini daha açıkladı.
İsimler, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
Kamuoyunda "Efsane Vali" olarak tanınan Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'tan aday gösterildi.
İşte isim isim adaylar...
8 İl
Afyonkarahisar - Sezer Küçükkurt
Aksaray - İrfan Çıtak
Bolu - İlhan Durak
Gümüşhane - Vedat Soner Başer
Kırıkkale - Harun Ulusoy
Kırklareli - Derya Bulut
Sivas - Reha Kars
Tokat - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu
40 büyükşehir ilçe
Aydın / Sultanhisar - Hüseyin Özer
Bursa / Mustafakemalpaşa - Ahmet Beygirci
Eskişehir / Mihalıççık - Halil Sami Barış
Gaziantep / Araban - Mehmet Özdemir
Gaziantep / Karkamış - Bülent Tiryaki
Gaziantep / Oğuzeli - Mehmet Sait Kılıç
Hatay / Belen - İbrahim Gül
Hatay / Kumlu - Mehmet Deli
İzmir / Aliağa - Serkan Acar
İzmir / Foça - Taner Acar
Kahramanmaraş / Ekinözü - Harun Şahin
Kahramanmaraş / Nurhak - İsmet Göksu
Kayseri / Özvatan - Halit Demir
Kayseri / Pınarbaşı - Memduh Uzunluoğlu
Kayseri / Sarıoğlan - Bekir Ayyıldırım
Kayseri / Sarız - Baki Bayraj
Konya / Akören - İsmail Arslan
Konya / Ereğli - Hüseyin Oprukçu
Konya / Halkapınar - Mehmet Bakkal
Malatya / Hekimhan - Mehmet Tabaroğulları
Malatya / Kuluncak – Erhan Cengiz
Manisa / Alaşehir – Necdet Türk
Manisa / Kula – Hüseyin Tosun
Manisa / Salihli – Zeki Kayda
Manisa / Sarıgöl – Necati Selçuk
Manisa / Selendi – Nurullah Savaş
Manisa / Turgutlu – Yunus Oğan
Muğla / Datça – Feyzullah Gülada
Muğla / Ortaca – Alim Uzundemir
Ordu / Çamaş – Mahmut Ayparçası
Ordu / Gülyalı – Medet Sipahi
Ordu / İkizce – Osman Kaygı
Sakarya / Hendek – Turgut Babaoğlu
Sakarya / Taraklı – İbrahim Pilavcı
Samsun / Asarcık – Şerif Kılağuz
Samsun / Alaçam – Ramazan Özdemir
Samsun / Salıpazarı – Osman Yüksel
Şanlıurfa / Harran – Mahmut Özyavuz
Trabzon / Çarşıbaşı – Mümin Nuhoğlu
Trabzon / Şalpazarı – Ferik Kurukız
7 ilçe
Afyonkarahisar / Başmakçı – Nevzat Tezcan
Afyonkarahisar / Bayat – Muhammet Ali Dere
Afyonkarahisar / Bolvadin – Derviş Aynacı
Afyonkarahisar / Çay – Selim Aynacı
Afyonkarahisar / Dazkırı – Ali Atay
Afyonkarahisar/ Emirdağ – Hüseyin Duran
Afyonkarahisar / Kızılören – Ali Erol
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