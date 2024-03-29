Yerel seçimlere doğru! Seçim günü uygulanacak olan yasaklar 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için tüm ülke genelinde uygulanacak olan yasaklar belli oldu.

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Yaklaşık 61 milyon seçmen, pazar günü sandığa gidecek.

Vatandaşlar, 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Bu kapsamda süreçte sona gelindi.

Aylarca süren seçim çalışmalarının ardından heyecanlı güne 1 gün kaldı.

Öte yandan oy kullanılacağı gün dikkat edilmesi gereken yasaklar da bulunuyor.

Seçim günü yasakları

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun kapsamında seçim günü yasakları şöyle:

- Seçim yasakları, 31 Mart 2024 tarihinde saat sabah 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

- YSK kararına göre ayrıca yerel seçim günü 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

- Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

- Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

- Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

- Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

- Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

- Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nın gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.