Yerel seçimlere doğru! Yeniden Refah Partisi ve AK Parti bir araya gelecek Yeniden Refah Partisi ve AK Parti arasındaki ittifak görüşmeleri çerçevesinde akşam saatlerinde iki parti temsilcilerinin bir araya geleceği açıklandı.

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Yerel seçim öncesinde ittifak görüşmeleri devam ediyor.

Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi (YRP) ve AK Parti arasındaki ittifak görüşmeleri kamuoyunda merakla takip ediliyor.

Dün YRP'den yapılan açıklamada görüşmelerin sona erdiği belirtilmişti.

AK Parti ve YRP son kez görüşecek

Bu açıklamanın ardından iki partiden bir görüşme kararı daha alındı.

Buna göre Yeniden Refah Partisi ve AK Parti arasındaki ittifak görüşmeleri çerçevesinde akşam saatlerinde iki parti temsilcilerinin bir araya geleceği açıklandı.

31 Mart'ta yol haritası açıklanacak

Bu görüşmenin ardından ise YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, pazartesi günü 31 Mart seçimlerinde partisinin yol haritasını açıklayacak.