Yerel yönetimler depreme karşı üzerine düşen görevleri yapıyor mu

Haber Merkezi

Türkiye 6 Şubat 2023'te yaşanan depremde hayatını kaybedenleri anıyor.

Acılar hala çok taze.

Peki bu depremlerin ardından depreme karşı yeterli önlemler alındı mı? İletişim uzmanı Fazıl Ergüt, konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

"11 ili etkileyen asrın felaketinde açılan yaralar hala kapanmaya çalışılıyor.

Türkiye, tarih boyunca birçok büyük deprem yaşamış bir ülke.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği, şehirlerin yerle bir olduğu bu felaketler, her seferinde “ders çıkarılmalı” söylemleriyle geçiştirildi. Ancak görünen o ki, yerel yönetimler ve ilgili kurumlar için bu acılar sadece birkaç haftalık gündem meselesi olmaktan öteye gidemiyor.

Deprem ülkesi olduğumuzu bildiğimiz halde, hala sağlam olmayan binalar dikiliyor, imar affı ile kaçak yapılara ruhsat veriliyor, zemin etüdü yapılmadan devasa projelere onay çıkıyor.

Peki neden?

Cevap çok açık: Rant!

Yerel yönetimlerin asli görevi, halkın can güvenliğini sağlamaktır.

Ancak bugün belediyelerin büyük çoğunluğu için öncelik, sağlıklı ve güvenli şehirler inşa etmek değil; müteahhitlerle, sermaye gruplarıyla kol kola girerek rant elde etmek olmuş durumda.

Her depremde yaşanan yıkımlardan sonra “Tedbir alacağız, kentsel dönüşüm yapacağız” diyen belediye başkanları, birkaç ay geçmeden gökdelen projelerinin açılış kurdelelerini kesmeye devam ediyor.

Üstelik bu vurdumduymazlık sadece bir partinin veya ideolojinin sorunu da değil.

Türkiye’deki tüm belediyeler, siyasi görüş fark etmeksizin, bu konuda samimiyetsiz bir tavır sergiliyor. Çünkü işin içinde büyük paralar, büyük ilişkiler ve büyük menfaatler var.

Halkın canı pahasına yükselen lüks rezidanslar, yüksek katlı AVM’ler ve denetimsiz yapılar, aslında göz göre göre işlenmiş birer cinayetten farksız.

Bugün Türkiye’de deprem konusunda samimi olan bir yerel yönetim var mı?

Varsa neden hala bunca riskli bina yıkılmadan duruyor?

Neden hala bilim insanlarının uyarılarına rağmen fay hatları üzerine şehirler büyümeye devam ediyor? Neden hala acil toplanma alanları imara açılıyor?

Cevap belli: Çünkü rant her şeyin önüne geçmiş durumda.

Ne yazık ki bu düzeni değiştirecek olan da yine halkın kendisi.

Belediyeleri sorgulamayan, yöneticilerden hesap sormayan, imar rantlarına sessiz kalan bir toplum, bu vebale ortak olur.

Ancak geçmişi unutmayan, yetkililere baskı yapan, depreme karşı gerçek adımların atılmasını isteyen bir halk, bu çarkı durdurabilir.

Deprem öldürmez, ihmal öldürür. Ve bu ihmalin hesabı mutlaka sorulmalıdır!"