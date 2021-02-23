- Haberler
- Gündem Haberleri
- Yerinde karar döneminde aranacak 5 kriter
Yerinde karar döneminde aranacak 5 kriter
- Haber Merkezi
- 23.02.2021 - 06:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine toplantısında kademeli normalleşmeye geçileceğini söylemişti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili 1 Mart’tan sonra illere göre kademeli normalleşmenin başlayacağını duyurmuştu.
4 GRUBA AYRILACAK
Yerinde karar dönemi kapsamında, iller verilere göre 4 gruba ayrılacak.
100 binde 10'un altında vaka görülen iller düşük riskli
11-35 arası vaka olan iller orta riskli,
36-100 arası vaka olan illerin yüksek riskli
100'ün üstünde vaka görülen iller ise çok yüksek riskli kategoride yer alacak. Verilere göre, illerdeki kısıtlamalar azaltılacak veya artırılacak.
GÖZ ÖNÜNE ALINACAK 5 KRİTER
TRT Haber'e konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kademeli normalleşmede göz önüne alınacak 5 kriteri açıkladı.
1 HASTANELERİN DURUMU
Şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranına bakılacak.
2 VAKA SAYISI
İllerin 100 bin kişide görülen vaka sayıları dikkate alınacak.
3 TEST SAYISI
İllerde corona virüs testi yapılan kişi sayısı kararlarda belirleyici olacak.
4 SALGININ SEYRİ
Salgının son 10-14 günlük zaman dilimindeki seyri göz önünde bulundurulacak.
5 AŞILAMA DURUMU
Yaş ve demografik durum çerçevesinde şehirde kaç kişinin aşılandığı da kriterler arasında.
RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Restoranların kaç kişiye hizmet verebileceği söz konusu kriterler göz önüne alınarak belirlenecek.
Bununla birlikte restoran girişlerinde HES kodu sisteminin de uygulanması bekleniyor.
YÜZ YÜZE EĞİTİM
Kademeli normalleşme kapsamında ilk adımın atılması beklenen yüz yüze eğitim için karar illerdeki salgın düzeyine göre verilecek.
SOKAK KISITLAMALARI
Sokağa çıkma kısıtlamaları da salgının seyrine göre il bazında kademeli olarak kaldırılacak.
Normalleşme yönündeki kararlar sonrası vaka sayılarında artış görülürse yeniden kısıtlamaya gidilecek.