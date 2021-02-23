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    Yerinde karar döneminde aranacak 5 kriter

    Yerinde karar döneminde aranacak 5 kriter

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kademeli normalleşmede bakılacak 5 önemli kriteri açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 06:39
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yapılan Kabine toplantısında kademeli normalleşmeye geçileceğini söylemişti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili 1 Mart’tan sonra illere göre kademeli normalleşmenin başlayacağını duyurmuştu.

    4 GRUBA AYRILACAK

    Yerinde karar dönemi kapsamında, iller verilere göre 4 gruba ayrılacak.

    100 binde 10'un altında vaka görülen iller düşük riskli

    11-35 arası vaka olan iller orta riskli,

    36-100 arası vaka olan illerin yüksek riskli

    100'ün üstünde vaka görülen iller ise çok yüksek riskli kategoride yer alacak. Verilere göre, illerdeki kısıtlamalar azaltılacak veya artırılacak.

    Yerinde karar döneminde aranacak 5 kriter #1

    GÖZ ÖNÜNE ALINACAK 5 KRİTER

    TRT Haber'e konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kademeli normalleşmede göz önüne alınacak 5 kriteri açıkladı.

    1 HASTANELERİN DURUMU

    Şehirdeki hastanelerin yatak, yoğun bakım, solunum cihazı kapasitesi ve doluluk oranına bakılacak.

    Yerinde karar döneminde aranacak 5 kriter #2

    2 VAKA SAYISI

    İllerin 100 bin kişide görülen vaka sayıları dikkate alınacak.

    3 TEST SAYISI

    İllerde corona virüs testi yapılan kişi sayısı kararlarda belirleyici olacak.

    Yerinde karar döneminde aranacak 5 kriter #3

    4 SALGININ SEYRİ

    Salgının son 10-14 günlük zaman dilimindeki seyri göz önünde bulundurulacak.

    5 AŞILAMA DURUMU

    Yaş ve demografik durum çerçevesinde şehirde kaç kişinin aşılandığı da kriterler arasında.

    Yerinde karar döneminde aranacak 5 kriter #4

    RESTORANLAR AÇILACAK MI?

    Restoranların kaç kişiye hizmet verebileceği söz konusu kriterler göz önüne alınarak belirlenecek.

    Bununla birlikte restoran girişlerinde HES kodu sisteminin de uygulanması bekleniyor.

    Yerinde karar döneminde aranacak 5 kriter #5

    YÜZ YÜZE EĞİTİM

    Kademeli normalleşme kapsamında ilk adımın atılması beklenen yüz yüze eğitim için karar illerdeki salgın düzeyine göre verilecek.

    Yerinde karar döneminde aranacak 5 kriter #6

    SOKAK KISITLAMALARI

    Sokağa çıkma kısıtlamaları da salgının seyrine göre il bazında kademeli olarak kaldırılacak.

    Normalleşme yönündeki kararlar sonrası vaka sayılarında artış görülürse yeniden kısıtlamaya gidilecek.

    Yerinde karar döneminde aranacak 5 kriter #7

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