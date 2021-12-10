Yerli aşı TURKOVAC Faz-3 çalışmalarından sevindirici sonuçlar geldi

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarına ilişkin, 74 gönüllüye yapılan aşılarda yan etkiye ve koronaya rastlanmadığı açıklandı.

Türkiye'de koronavirüse karşı mücadele hız kesmeden sürerken, bir taraftan da aşı çalışmaları devam ediyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde proje yürütücüsü ve Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, Faz-3 çalışmalarının yürütüldüğü Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde birden fazla aşı çalışması yapıldığını aktardı.

Köse, 11 Ekim'den bu yana daha önce koronavirüs aşısı olmamış 17 kişiye TURKOVAC aşısı uyguladıklarını ifade etti.

74 KİŞİDE CİDDİ BİR YAN ETKİYE RASTLANMADIĞI SÖYLENDİ

Çalışmalar kapsamında daha önce 2 doz Sinovac aşısı uygulanmış 57 kişiye de pekiştirme aşısı olarak TURKOVAC uygulandığını belirten Köse, Faz-3 çalışmalarında 74 kişiye yapılan aşılardan sonra ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını söyledi.

Köse, gönüllü aşı yaptıranlarda şu ana kadar koronavirüs görülmediğini de ifade ederek, çalışma merkezindeki sonuçların en kısa zamanda yayın haline getirileceğini aktardı.

Yerli ve milli TURKOVAC aşısına ilişkin verilerin toplanmaya devam ettiğini dile getiren Köse, dünyadaki salgının sona ermesi için daha fazla sayıda gönüllünün uygulamaya katılmasını istedi.

"VATANDAŞLARIMIZI TURKOVAC AŞISI OLMAYA ÇAĞIRIYORUM"

TURKOVAC aşısının koruyuculuğuna dikkati çeken Köse, şöyle konuştu:

"Ülkemiz adına çok önemli, umut verici bir gelişme. Hiç aşı olmamış, Kovid-19 geçirmemiş, kalp hastalığı bulunmayan kişileri çalışmamıza katılmaya davet ediyorum. Gönüllü sayımız artınca sonuçlar en kısa sürede yayınlanacak ve ülkemiz bu aşıyı yurt dışına da göndermeye başlayacaktır. Salgının yayılmasını da bu şekilde önleyebiliriz. Vatandaşlarımızı TURKOVAC aşısı olmaya çağırıyorum."

Şükran Köse, aşılanan vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesinin de bulaşıcılığı önlemek açısından büyük önem taşıdığını aktardı.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gönüllülere yönelik aşılama çalışmasının Çin aşısı Sinovac ile başladığını hatırlatan Köse, geçen süreçte 650 kişiye de bu aşıyı uyguladıklarını anlattı.

"SALGININ HENÜZ BAŞINDA İNSANLAR BU AŞIYA ULAŞABİLDİ"

Köse, Sinovac çalışmasının sonuçlarıyla ilgili ise "Gönüllülerimizin hiçbirinde hafif ağrı ve ateş dışında fazla yan etki gözlemlenmedi. Daha sonraki takiplerimizde de sadece 4 kişinin hastalandığını biliyoruz. Bu da aşının ne kadar etkili olduğunu gösteren bir sonuç. O yüzden çok mutluyuz. Salgının henüz başında insanlar bu aşıya ulaşabildi." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANA KADAR UYGULANAN AŞILARIN VARYANTA KARŞI ETKİLİ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

Gönüllülerin hem kendilerini hem çevrelerini koruduğunu hem de insanlığa hizmet ettiğini söyleyen Köse, 39 yıllık hekimlik hayatı boyunca aşılara güvendiğini, aşı çalışmalarını da gönüllü olarak ve çok severek yaptığını dile getirdi.

Omicron varyantının kamuoyu gündeminde olduğuna da işaret eden Köse, şunları kaydetti:

"Aşıların bu varyanta karşı etkisi konusunda net bilgi yok. Ancak bu varyantın daha hızlı bulaştığını ve çocuklarda yaygın olduğunu biliyoruz. Şu ana kadar uygulanan aşıların bu varyanta da etkili olduğu düşünülüyor. Anne babalara da çocuklarına hastalık bulaştırmamaları için aşı olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz."