Yerli aşıda Faz-2 çalışmaları bugün tamamlanıyor

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz-2, ikinci doz aşılama çalışmasının gönüllülerde bugün tamamlanacağını açıkladı.

Türkiye, koronavirüsle mücadelede yeni bir aşamaya geçiyor...

Yerli aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken; Erciyes Üniversitesi'nden önemli bir gelişme duyuruldu.

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ERAGEM) koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci dozu, İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinde (İKUM) son gönüllülere bugün uygulanacak.

GÖNÜLLÜDE HİÇBİR YAN ETKİ YOK

Açıklamada görüşlerine yer verilen aday aşının faz-2 gönüllüsü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek aşı çalışmasına katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise faz-2 çalışmalarının ikinci doz uygulamasının bugün itibarıyla sona ereceğini söyledi.

"İKİNCİ DOZLANMALAR TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Üç hafta sürecek değerlendirmelerin ardından nisan sonu gibi faz-2 çalışmasının sona ereceğini belirten Çalış şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi faz-2 aşamasını 250 gönüllü üzerinde gerçekleştirmekteyiz. Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirdiğimiz yerli aşımızın 10 Şubat 2021 tarihi ile faz-2 aşamasına geçmiştik. Bugün itibarıyla da ikinci dozlamalar tamamlanmış olacak.

"ETKİNLİĞİN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Tabii ki faz-2 aşamasında özellikle etkinlik ile ilgili veriler ortaya çıkacak. Etkinliği araştırmacılarımız birinci dozlama uygulamasından itibaren takip ediyorlar. İkinci dozlamadan iki veya üç hafta sonra gönüllülerden aldığımız kan örneklerindeki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliği ortaya koymuş olacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz.

"FAZ-3 AŞAMASINA GEÇİLEBİLECEK"

Çünkü elimizdeki ilk veriler öyle gösteriyor. Faz-2 aşamasının ikinci dozlamasının 2-3 üç hafta içerisinde etkinliğinin ortaya konulmasının ardından faz-2 aşamasının sonuçlarını Sağlık Bakanlığımıza bildireceğiz ve raporlayacağız. İnşallah nisan ayının sonunda faz-2 aşaması bitmiş olacak ve faz-3 aşamasına geçilebilecektir."