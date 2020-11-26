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Yerli aşıda ikinci dozun uygulamasına başlandı
Sağlık Bakanı Koca, yerli koronavirüs aşısındaki son durumu paylaşarak "Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz" dedi.
- Haber Merkezi
- 26.11.2020 - 20:42
- Güncelleme : 26.11.2020 - 20:58
Yerli aşının insan üzerindeki ikinci dozun uygulanmasına başlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
"UMUTLUYUZ"
Bakan Koca, "TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz." ifadelerini kullandı.