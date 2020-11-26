Yerli aşıda ikinci dozun uygulamasına başlandı

Sağlık Bakanı Koca, yerli koronavirüs aşısındaki son durumu paylaşarak "Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz" dedi.

Yerli aşının insan üzerindeki ikinci dozun uygulanmasına başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

"UMUTLUYUZ"

Bakan Koca, "TÜSEB desteği ile Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz." ifadelerini kullandı.