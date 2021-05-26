Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerli aşıda son aşamaya gelindiğini söyleyerek, "Kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Yerli aşıda hakkında konuşan Koca, çalışmalarda sona gelindiğini belirtti.

YERLİ AŞIDA SONA GELİNDİ

"Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri insan deneylerinin son safhası olan Faz 3 aşamasına gelmiştir." diyen Koca, en kısa sürede Faz 3 çalışmalarının başlayacağını söyledi.

"BAŞARIYLA SONUCA YAKLAŞILDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerli aşıyla ilgili açıklamalarının tamamı şöyle:

"Yerli aşımızla ilgili de son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Faz çalışmaları devam eden üç aşı adayımızdan biri insan deneylerinin son safhası olan Faz 3 aşamasına gelmiştir. En kısa sürede Faz 3 aşılamaları başlayacaktır. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızın liderliğinde yürütülen çalışmalar başarıyla sonuca yaklaşmıştır. Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının da yaklaştığı müjdesini vermek isterim."

Yerli aşıda son aşamaya gelindi VİDEO

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