Yerli aşının Faz 2 sonuçları nisan sonu itibarıyla bakanlığa iletilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli aşı ile ilgili son bilgileri paylaşarak, "Hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayını elde etmiş olacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri’de bir dizi ziyarette bulundu.

Koronavirüs karşı geliştirilen aşı adayının faz çalışmalarının yürütüldüğü Erciyes Üniversitesi’ne giden iki bakan, İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinde (İKUM) yürütülen çalışmalar hakkında İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer’den bilgiler aldı.

Daha sonra Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezine geçen Akar ve Varank, ayrıca, Erciyes Üniversitesi yerleşkesinde inşaatı devam eden yeni aşı geliştirme merkezini de inceledi.

NİSAN SONU İTİBARIYLA BAKANLIĞA İLETİLECEK

Ziyarette bir açıklama yapan Bakan Varank, insan denemelerindeki aşı adayının Faz 2 sonuçlarının ay sonunda Sağlık Bakanlığına iletileceğini belirtti.

Bakan Varank, aşı adayının faz 2 çalışmaları kapsamında ikinci doz aşılamaların yapıldığını hatırlatarak, “Faz 2 sonuçları bu ay sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığına iletilmiş olacak. Erciyes Üniversitesi ve Aykut hocamızın büyük bir gayretle geliştirdiği inaktif, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının etkinliğini bir parça görmüş olacağız. Burada başarılı sonuçlar elde edilmesiyle birlikte de faz 3 çalışması ve daha sonra da seri üretimiyle hem Türkiye'ye hem de dünyaya şifa olabilecek bir inaktif aşı adayını elde etmiş olacağız." dedi.

“BURADA GÖNÜLLÜ AŞI FAALİYETLERİNE KATILABİLİRLER”

Salgınla mücadele etmenin en önemli yolunun aşı olduğunu vurgulayan Varank, vatandaşların vakti geldiğinde, aşıya erişim sağladıklarında aşılarını olması gerektiğini kaydetti.

Gönüllülerin, Türkiye'nin yerli ve milli aşısının geliştirilmesine destek olmak istemeleri durumunda Erciyes Üniversitesine başvurabileceklerini anlatan Varank, "Burada gönüllü aşı faaliyetlerine katılabilirler. Faz 2 çalışması tamamlandı ama faz 3 için gönüllüler istenecek. Hem Türkiye'deki bilim insanlarımızın hem altyapımızın bu hastalıkta mücadelede yeterince güçlü olduğunu biliyoruz. Bu alana dönük de hem hükümetimiz hem hocalarımızla birlikte büyük bir gayret içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

“MÜCADELEYİ, AŞIYLA BAŞARILI BİR ŞEKİLDE GÖTÜREBİLİRİZ”

Milli Savunma Bakanı Akar ise koronavirüse karşı mücadelede aşının öneminin altını çizerek "Tüm vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olması lazım. Mücadeleyi, aşıyla başarılı bir şekilde götürebiliriz. Aşı çalışmasının diğer bir özelliği de sadece savunma sanayisinde milli ve yerlilik değil, aynı zamanda tüm alanlarda ve tabii ki tıpta da millilik ve yerlilik üzerinde durmamız lazım. Bu konuda bizim için gurur verici bir noktaya gelindiğini görüyoruz.” dedi.

MİLLİLİK VE YERLİLİK VURGUSU

Burada yapılan çalışmaların genç araştırmacılara da ilham vereceğini kaydeden Akar, “Burada çalışan çok genç arkadaşımız var. Arkadaşlarımızın gece gündüz burada çalıştıklarını öğrendik. Ayrıca dost ve kardeş ülkelerden de çalışmalara katılan doktorlarımızın olduğunu görmek memnuniyet verici. İnanıyorum ki millilik ve yerlilik konusu bütün alanlarda kendini gösterecek ve ülkemizin gelişmesine çok büyük katkılar sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

YÜZDE 98'İ DOLU

Varank ve Akar, daha sonra Erciyes Teknopark'a giderek burada yapılan bilimsel çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Teknoparkta 255 Ar-Ge firması bulunduğu ve yüzde 98 doluluk oranıyla faaliyetlerin sürdüğü öğrenildi. Teknoparkın 2007-2020 yılları arasında 40 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı yaptığı ifade edildi.

MEKANİK KULUÇKA MERKEZİ

Bakanlara teknoparkta bulunan Mekanik Kuluçka Merkezi'nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle inşa edildiği bilgisi verildi.

Toplam 8 hangardan oluşan kuluçka merkezinin birinci etabının Ekim 2020'de hizmete girdiği, 2 ayda yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı kaydedildi.

Mekanik Kuluçka Merkezi'nin 16 hangardan oluşacak ikinci etabının inşaatının Temmuz 2021'de tamamlanması ve hizmete sunulması planlanıyor.

YERLİ BİYOREAKTÖR

İki bakan, daha sonra teknoparkta bulunan Valentis Biyoteknoloji firmasının biyoreaktör üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

İki bakana, firma tarafından geliştirilen ve 2 litre hacme sahip bir biyoreaktör tanıtıldı.

Geçen yıl imal edilerek test çalışmalarına başlanılan biyoreaktörün, istenilen biyolojik malzemeleri başarıyla ürettiği bilgisi verildi.

300 LİTRELİK VERSİYONU TEST AŞAMASINDA

Projenin ikinci aşamasında 300 litre kapasiteli gerçek ölçekli bir biyoreaktör tasarımı gerçekleştirilerek üretiminin tamamlandığı ve biyoreaktörün halen test ve iyileştirme çalışmalarına devam edildiği anlatıldı.