Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının adının TURKOVAC olduğunu duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli koronavirüs aşısının Faz-3 çalışmasına çevrim içi bağlantıyla katıldı.

Çalışmalar kapsamında Ankara Şehir Hastanesi'nde gönüllülerle yürütülen aşılama programında aşıya yönelik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşının ismini de duyurdu.

YERLİ AŞININ ADI 'TUKOVAC' OLARAK AÇIKLANDI

Katıldığı programda aşının adının 'TURKOVAC' olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı halihazırda en ileri düzeye ulaşmış çalışmadır. Bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer çalışmaların da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum." dedi.

"18 YAŞ ÜZERİ NÜFUSUN TAMAMI KAPSAMA ALINACAK"

Aşılama sırasıyla ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır. Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." ifadelerini kullandı.

Yerli aşının ismi 'TURKOVAC' olarak belirlendi VİDEO

