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İHA

Savunma sanayiinde yüzde 100 yerlilik hedefiyle projeler üreten Türkiye'de, bu alanda her geçen gün bir yenilik yaşanıyor.

Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından geliştirilen Tayfun füzesi, Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olarak kayıtlara geçmişti.

Bilindiği üzere Roketsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun için 18 Ekim 2022 tarihinde Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk kez test atışı yapılmıştı.

YERLİ FÜZE TAYFUN'DA ÜÇÜNCÜ TEST ATIŞI DA YAPILDI

İkinci test atışı ise 23 Mayıs 2023 tarihinde yine Rize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirilmişti.

Son olarak Tayfun için Rize-Artvin Havalimanı’ndan yeniden test atışı gerçekleştirildi.

Tayfun'un test atışı esnasında Rize-Artvin Havalimanı’nın içerisinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı.

BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Ardından ise Tayfun Füzesi’nin test atışının Rize ayağı, başarı ile tamamlandı.

Füzenin kaç kilometre mesafeye gönderildiği ile ilgili bilgi verilmedi.

Genellikle 300 kilometreye kadar olan balistik füzeler ‘Taktik Balistik Füze (TBM)’; 300-1000 kilometre arasında menzile sahip balistik füzeler ise ‘Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM)’ olarak tanımlanıyor.

BALİSTİK FÜZELERİN ÖNEMİ NEDİR?

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor.

Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.