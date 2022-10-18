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    Yerli füze Tayfun, testi başarı ile geçti

    Rize'de ROKETSAN'ın geliştirdiği yerli füze 'Tayfun' test edildi. Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta 'Tayfun', 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.
    • 18.10.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 10:07
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    Yerli füze Tayfun, testi başarı ile geçti

    Yerli üretim savunma ve saldırı araçlarıyla tüm dünyada adından söz ettiren Türkiye, üretimlerini sürdürüyor.

    Savunma sanayiinde yüzde 100 yerlilik hedefiyle projeler üreten Türkiye'de savunma sanayiinde her geçen gün bir yenilik yaşanıyor.

    Türk mühendisler, kendilerine verilen imkanlar kapsamında sınırları zorlayarak yerli ve milli bir savunma sanayisi için yeni projeler hayata geçiriyor.

    Dünya çapında bir marka haline gelen Türk savunma sistemleri, Türk milletini gururlandırmaya devam ediyor.

    Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.

    Rize-Artvin Havalimanı'nda test atışı yapıldı

    Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.

    561 km uzaklığa ulaştı

    Füze, 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

    Yerli füze Tayfun 561 km uzaklıktaki hedefi vurdu ViDEO

    Yerli füze Tayfun, testi başarı ile geçti #1

    Yerli füze Tayfun, testi başarı ile geçti #2

    Yerli füze Tayfun, testi başarı ile geçti #3

    Yerli füze Tayfun, testi başarı ile geçti #4

    Yerli füze Tayfun, testi başarı ile geçti #5

    Yerli füze Tayfun, testi başarı ile geçti #6

    Yerli füze Tayfun, testi başarı ile geçti #7

    Yerli füze Tayfun, testi başarı ile geçti #8

    Yerli füze Tayfun, testi başarı ile geçti #9


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