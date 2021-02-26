Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan Stinger (FIM-92B/C) MANPADS füzelerinin yerini alması amacıyla Roketsan tarafından milli imkânlarla geliştirilen yerli SUNGUR Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı.

Müjdeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir verdi.

KARA, HAVA VE DENİZ PLATFORMLARINA ENTEGRE EDİLEBİLECEK

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Demir, Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Sistemi’nin portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebileceğini açıkladı.

Yerli hava savunma sistemi SUNGUR'dan müjde İZLE

SUNGUR ALÇAK İRTİFA HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Gece ve gündüz her türlü koşulunda kullanılabilen SUNGUR, 360 derece atış kabiliyetinin yanı sıra hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip kabiliyetine sahip.

Seyir füzelerine, insansız hava araçlarına, alçaktan uçan sabit kanatlı uçaklara ve helikopterlere karşı kara birlikleri için kısa menzilli hava savunma koruması sağlayan SUNGUR mobil alçak irtifa hava savunma sistemi, yerden havaya ateşlenen PORSAV Milli MANPADS ile donatıldı.

SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem.