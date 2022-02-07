Yeni Tip Kontrol Bot Projesi kapsamında yerli ve milli imkanlar ile üretilen Kontrol Bot-5, Türkiye-Yunanistan deniz yan hududunda göreve başladı.

Antalya'daki Ares Tersanesi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığının kullanımı için yerli imkanlarla Yeni Tip Kontrol Bot Projesi kapsamında üretilen Kontrol Bot-5 (KB-5), 27 Ocak tarihinde, Sahil Güvenlik Enez Karakol Komutanlığı’nda konuşlanarak hizmete girdi.

12 metre boyundaki KB-5, 35 deniz mili maksimum sürate ulaşabiliyor.

450 BEYGİR GÜÇ ÜRETEN 2 MOTORU BULUNUYOR

İktisadi sürati 24 deniz mili olan botun; radar, elektronik harita, termal kamera ve 450 beygir güç üreten 2 motoru bulunuyor.

ZORLU DENİZ ŞARTLARINDA GÖREV İCRA EDEBİLECEK

Hamilton su jeti sistemi ve kurtarma platformuna sahip, 3 mürettebat ve 14 kazazede taşıma kapasiteli KB-5, ortalama 200 deniz mili seyir sığası ile zorlu deniz şartlarında görev icra edebilecek özelliklere sahip. Enez'de hizmet vermeye başlayan KB-5, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren beşinci bot oldu.

Yerli kontrol botu, Yunanistan deniz yan hududunda göreve başladı VİDEO



“MİLLİ HAMLELERİMİZLE GURUR DUYMAYA DEVAM”

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla botun kullanılmaya başlandığını duyurdu. İba, paylaşımında, "Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen KB-5 kontrol tipi botumuz, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığımızın envanterine girmiş bulunuyor. Mavi Vatan'da kara sularımızda, dosta güven, düşmana korku salmaya devam. Milli hamlelerimizle gurur duymaya devam." ifadelerine yer verdi.