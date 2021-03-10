Erciyes Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk dozu yaptıran gönüllüye ikinci doz uygulandı.

Koronavirüse karşı yerli aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından, aday koronavirüs aşısının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulamasına geçildi.

Bu kapsamda geçen ay Faz-2 çalışmalarına başlanan inaktif aşı adayının ikinci dozu, gönüllülere uygulanmaya başlandı.

İKİNCİ DOZUN UYGULAMASINA GEÇİLDİ

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının ikinci dozu, Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) gönüllüye uygulandı.

İkinci doz uygulaması yapılan gönüllü, ilk dozda hiçbir yan etki görmediğini belirterek, aşı çalışmalarında yer almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi, herkesi gönüllü olmaya davet etti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Mustafa Çalış, Faz-2 çalışmalarını nisan ayı ortasında bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Yerli koronavirüs aşısında ikinci doz uygulaması yapıldı ViDEO





NİSAN ORTASINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Rektör Çalış, "Sağlık Bakanlığı ile TÜSEB tarafından desteklenen ve Erciyes Üniversitemizde geliştirilen yerli aşımızın Faz-2 çalışmaları sürdürülmekte. Bugün de Faz-2 çalışmamızda ilk dozu uyguladığımız gönüllümüze, ikinci dozu uyguluyoruz.

Şu ana kadar yürütülen çalışmalarımızda her şey çok güzel devam etmekte. Faz-1 çalışmasının başarılı bir şekilde geçtiği gibi, Faz-2 çalışmasının da başarılı geçeceğini ümit ediyor ve nisan ayı ortasında da Faz-2 dozlamamızın biteceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.



