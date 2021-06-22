Yerli koronavirüs aşısının Faz-3 aşamasına geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ndeki aşılama programına canlı bağlantıyla katıldı.

Yerli koronavirüs aşısının Faz-3 çalışması kapsamında gönüllülerle yürütülen aşılama programı, Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı.

Aşının isminin "TURKOVAC" olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa çevrim içi yöntemle katıldı.

"TÜRKİYE, YENİ DÖNEMİN KAPILARINI ARALIYOR"

Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Üçüncü fazının ilk uygulaması gerçekleştirilen bu aşımızla birlikte Türkiye, artık bu hususta yeni bir dönemin kapılarını aralamaktadır.

Birkaç hafta içerisinde ülkemizdeki 18 yaş üzeri nüfusun tamamını aşılama kapsamına almış olacağız." dedi.

"SON DÖNEMECE GİRMİŞ BULUNUYORUZ"

"Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak için kendi aşımız kritik öneme sahiptir." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi aşımıza sahip olma konusunda son dönemece girmiş bulunuyoruz. Aşımızın seri üretimi ve yaygın kullanımına geçilmesini temenni ediyorum.

Vatandaşlarımızı bir an önce aşılanarak kendileri ve sevdiklerini bu müsibetten korumalarını diliyorum. Faz-3 uygulamasına katılacak vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Yerli aşının ismi 'TURKOVAC' olarak belirlendi ViDEO