Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır? Yerli Malı Haftası ne zaman?

Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır? Yerli Malı Haftası ne zaman?

Her yıl okullarda neşeyle kutlanan Yerli Malı Haftası, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl değişiklik gösterecek. Tüm Türkiye'de kutlanan Yerli Malı Haftası ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Ülkemizde üretilen, yetiştirilen ürün ve malların tüketimini arttırmak için her yıl belirli bir hafta çeşitli etkinliklerin düzenlediği Yerli Malı Haftası olarak kutlanıyor.

Yerli Malı haftasında gerçekleştirilen etkinliklerin başında okullarda okunan Yerli Malı Haftası şiirleri geliyor. Ancak bu yıl okullara uzaktan eğitimle devam edilmesi nedeniyle kutlamalar değişiklik gösterecek.

YERLİ MALI HAFTASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır.

Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı.

Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

Her yıl, 12-18 Aralık tarihinde gerçekleştirilen yerli malı haftası boyunca tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilirken şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur.

Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.