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Haber Merkezi

Türkiye tamamen yerli ve milli silahlarıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor.

Dışa bağımlılık her geçen yıl giderek azalırken, kendi silahlarını yapan Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden de talep görmeye başladı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve ekibinin bu başarıda payı büyük.

Öyle ki dünya SİHA pazarının yüzde 65'i Türkiye'nin.

Ayrıca Türkiye'nin göklerdeki gururu Bayraktar TB2 SİHA, Türk havacılık tarihinde de birçok ilke imza attı.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİLİNDE

Türkiye'nin bu başarılı hamleleri, ilkokul öğrencilerinin ezberinde de yer almaya başladı. İstanbul’da bir ilkokul öğrencisi yerli malı haftası etkinliğinde Türkiye’nin yerli ve milli gururu Bayraktar TB2 SİHA’yı tanıttı.

TEK TEK ANLATTI, SELÇUK BAYRAKTAR'A TEŞEKKÜR ETTİ

İlkokul öğrencisi Bayraktar TB2'yi şu sözlerle arkadaşlarına anlattı;

Herkese merhaba. Bu gördüğünüz Bayraktar TB2. TB2 İHA, silahlı. Görmüş olduğunuz gibi silahları var. TB2, 1 milyon saat uçarak dünya rekoru kırdı. Ukrayna, Azerbaycan, Libya, Suriye, Afrika'da büyük görevler yaparak büyük bir başarı elde etti. 30 yıllık Karabağ Savaşı'nı 44 günde tamamlayarak, biz Türklere büyük bir zafer ilan etti. Bu aracı yapan, yerli ve milli yapan Baykara ve Selçuk ağabeye çok teşekkür ederim.

TÜRKİYE'Yİ LİDERLİĞE TAŞIDI

Bayraktar TB2’nin Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerindeki başarısıyla birlikte Türkiye, küresel SİHA pazarında lider konuma geldi.

Türkiye, 2021 itibarıyla SİHA ihracatında dünyanın en büyük tedarikçisi oldu.