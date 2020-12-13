Yerli Malı Haftası'nda savunma sanayi gururlandırdı

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii ve geleceğin teknolojilerine yönelik gerçekleştirdiği adımlar gururlandırmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda yerli ve milli savunma sanayiinde önemli adımlar atıldı.

Bu da her yıl, 12-18 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası'nda Türkiye'nin başka bir övünç kaynağı oldu.

YERLİLİKTE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Yüksek teknoloji ürünlerinin başarısı hem Türkiye'nin sahadaki gücüne güç katıyor hem de dost ve müttefik ülkelere ihracatı konusundaki çalışmalarını süratle devam ettiriyor.

SİHA VE İHA...

Türkiye'nin son yıllarda sahada büyük başarılar getiren İHA ve SİHA'ları kader belirledi.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı harekatlarda Mehmetçik'le birlikte YPG'ye, PKK'ya ve Esad'a göz açtırmayan SİHA'lar Libya'da da Hafter milislerine karşı aktif rol üstlenirken Karabağ'ın da Ermenistan'dan geri alınmasında rol oynayarak 40 yıllık esarete son verdi.

UÇAN OTOMOBİL

Türkiye yerli ve millilik adımları atmaya devam ederken geleceğin teknolojilerine de yönelerek bir sonraki oyunları bozmayı hedefliyor. Türkiye'nin yeni hedefi ise uçan otomobiller.

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