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- Yerli malı nedir? Yerli Malı Haftası önemi nedir? İşte en anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri
Yerli malı nedir? Yerli Malı Haftası önemi nedir? İşte en anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri
- 12.12.2022 - 12:47
- Güncelleme : 12.12.2022 - 12:48
Pek çok kişi "Yerli Malı Haftası nedir?" sorusunun yanıtını arıyor. 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası'nda yerli mallar üretilmesi ve kullanılması vurgulanıyor. Bu önemli haftanın eski ismi ise Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak biliniyor.
Yerli Malı Haftası neden kutlanıyor?
Yerli Malı Haftasının amacı ve önemi merak ediliyor. Bu haftanın amacı yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanmaktadır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denmektedir.
İhtiyaçlara harcanmasının ardından artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulan bu hafta, tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliğini anlatmaktadır. Bu yöntemle ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulmaktadır.
Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanır?
Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de bütün okullarda kutlanmaktadır.
Yerli Malı Haftası şiirleri
YURDUMUZDA YETİŞİR
Meyvenin en tatlısı
Sebzenin kat katlısı
Buğdayların en hası
Yurdumuzda yetişir.
Çilek,vişne,portakal.
Çeşit çeşit elmalar
İncir dersen,içi bal
Yurdumuzda yetişir.
Erik,badem,zerdali.
Ya, duta ne demeli?
Ayva,üzüm,şeftali
Yurdumuzda yetişir.
Mandalina,ayvalar
Kavun,karpuz ve de nar.
Pırasa,karnabahar
Yurdumuzda yetişir.
Bunu herkes bilmeli.
Yurda hizmet etmeli.
Kalkınmak istiyorsak
Yerli mal tüketmeli
Ülkü Duysak
Zengin olmak istiyorsan
Birazcık tutumlu ol.
Akıllıyım diyorsan,
Birazcık tutumlu ol.
Dolu dolu geçir zamanı
Tükenir para harmanı,
İstersen derde dermanı
Birazcık tutumlu ol.
Cimrilik kötü bilinir,
Yerinde harcamak güzeldir
Ağaç yaş iken eğilir,
Birazcık tutumlu ol.
İsmail SAĞIR
YERLİ MALI
Üstüm, başım, İçim, dışım.
Ayakkabım yerli malı...
Vatanını seven insan,
Yerli malı kullanmalı.
Neden param avuç avuç
Yabancıya gitsin bütün?
O paralar diken olur,
Canımızı yakar bir gün.
Yerli malı duruyorken
Yabancıya bakar mıyım?
İşçimizin emeğini
Bile bile yıkar mıyım?
Çeşidi az olsa bile,
Yerli malı, vatan malı
Başka türlü düşünenler
Varlığından utanmalı.
Hakkı SUNAT
SAĞLIK, PARA VE TUTUM
Sağlık, para dünyada,
Çok kıymetli iki şey.
Bunları bulamamak,
Kimbilir ne acı şey.
Birini elde etmek,
Mümkündür çalışmakla.
Öteki kazanılır,
Vücuduna bakmakla.
Tutum demek kazancın,
Birazını arttırmak,
Hasislik değildir ha,
Kararında kullanmak.
Zaman, eşya, paranı,
Sade bu hafta değil;
Bütün ömür boyunca,
İyi harcamayı bil.