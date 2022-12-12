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    Yerli malı nedir? Yerli Malı Haftası önemi nedir? İşte en anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri

    Yerli Malı Haftası'nın önemi ve yerli malının ne olduğu merak ediliyor. 12-18 Aralık tarihlerinde Yerli Malı Haftası kutlanıyor. İşte önemi ve en anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri...
    • 12.12.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 12:48
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    Yerli malı nedir? Yerli Malı Haftası önemi nedir? İşte en anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri

    Pek çok kişi "Yerli Malı Haftası nedir?" sorusunun yanıtını arıyor. 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası'nda yerli mallar üretilmesi ve kullanılması vurgulanıyor. Bu önemli haftanın eski ismi ise Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak biliniyor.

    Yerli Malı Haftası neden kutlanıyor?

    Yerli Malı Haftasının amacı ve önemi merak ediliyor. Bu haftanın amacı yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanmaktadır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denmektedir.

    İhtiyaçlara harcanmasının ardından artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulan bu hafta, tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliğini anlatmaktadır. Bu yöntemle ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulmaktadır.

    Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanır?

    Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de bütün okullarda kutlanmaktadır.

    Yerli Malı Haftası şiirleri

    YURDUMUZDA YETİŞİR

    Meyvenin en tatlısı
    Sebzenin kat katlısı
    Buğdayların en hası
    Yurdumuzda yetişir.
    Çilek,vişne,portakal.
    Çeşit çeşit elmalar
    İncir dersen,içi bal
    Yurdumuzda yetişir.
    Erik,badem,zerdali.
    Ya, duta ne demeli?
    Ayva,üzüm,şeftali
    Yurdumuzda yetişir.
    Mandalina,ayvalar
    Kavun,karpuz ve de nar.
    Pırasa,karnabahar
    Yurdumuzda yetişir.
    Bunu herkes bilmeli.
    Yurda hizmet etmeli.
    Kalkınmak istiyorsak
    Yerli mal tüketmeli

    Ülkü Duysak

    Zengin olmak istiyorsan

    Birazcık tutumlu ol.
    Akıllıyım diyorsan,
    Birazcık tutumlu ol.
    Dolu dolu geçir zamanı
    Tükenir para harmanı,
    İstersen derde dermanı
    Birazcık tutumlu ol.
    Cimrilik kötü bilinir,
    Yerinde harcamak güzeldir
    Ağaç yaş iken eğilir,
    Birazcık tutumlu ol.

    İsmail SAĞIR

    YERLİ MALI

    Üstüm, başım, İçim, dışım.
    Ayakkabım yerli malı...
    Vatanını seven insan,
    Yerli malı kullanmalı.
    Neden param avuç avuç
    Yabancıya gitsin bütün?
    O paralar diken olur,
    Canımızı yakar bir gün.
    Yerli malı duruyorken
    Yabancıya bakar mıyım?
    İşçimizin emeğini
    Bile bile yıkar mıyım?
    Çeşidi az olsa bile,
    Yerli malı, vatan malı
    Başka türlü düşünenler

    Varlığından utanmalı.

    Hakkı SUNAT

    SAĞLIK, PARA VE TUTUM

    Sağlık, para dünyada,
    Çok kıymetli iki şey.
    Bunları bulamamak,
    Kimbilir ne acı şey.
    Birini elde etmek,
    Mümkündür çalışmakla.
    Öteki kazanılır,
    Vücuduna bakmakla.
    Tutum demek kazancın,
    Birazını arttırmak,
    Hasislik değildir ha,
    Kararında kullanmak.
    Zaman, eşya, paranı,
    Sade bu hafta değil;
    Bütün ömür boyunca,
    İyi harcamayı bil.


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