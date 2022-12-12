Yerli malı nedir? Yerli Malı Haftası önemi nedir? İşte en anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri

Yerli Malı Haftası'nın önemi ve yerli malının ne olduğu merak ediliyor. 12-18 Aralık tarihlerinde Yerli Malı Haftası kutlanıyor. İşte önemi ve en anlamlı Yerli Malı Haftası şiirleri...

Pek çok kişi "Yerli Malı Haftası nedir?" sorusunun yanıtını arıyor. 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası'nda yerli mallar üretilmesi ve kullanılması vurgulanıyor. Bu önemli haftanın eski ismi ise Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak biliniyor.

Yerli Malı Haftası neden kutlanıyor?

Yerli Malı Haftasının amacı ve önemi merak ediliyor. Bu haftanın amacı yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanmaktadır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denmektedir.

İhtiyaçlara harcanmasının ardından artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulan bu hafta, tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliğini anlatmaktadır. Bu yöntemle ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulmaktadır.

Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanır?

Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de bütün okullarda kutlanmaktadır.

Yerli Malı Haftası şiirleri

YURDUMUZDA YETİŞİR



Meyvenin en tatlısı

Sebzenin kat katlısı

Buğdayların en hası

Yurdumuzda yetişir.

Çilek,vişne,portakal.

Çeşit çeşit elmalar

İncir dersen,içi bal

Yurdumuzda yetişir.

Erik,badem,zerdali.

Ya, duta ne demeli?

Ayva,üzüm,şeftali

Yurdumuzda yetişir.

Mandalina,ayvalar

Kavun,karpuz ve de nar.

Pırasa,karnabahar

Yurdumuzda yetişir.

Bunu herkes bilmeli.

Yurda hizmet etmeli.

Kalkınmak istiyorsak

Yerli mal tüketmeli

Ülkü Duysak

Zengin olmak istiyorsan

Birazcık tutumlu ol.

Akıllıyım diyorsan,

Birazcık tutumlu ol.

Dolu dolu geçir zamanı

Tükenir para harmanı,

İstersen derde dermanı

Birazcık tutumlu ol.

Cimrilik kötü bilinir,

Yerinde harcamak güzeldir

Ağaç yaş iken eğilir,

Birazcık tutumlu ol.

İsmail SAĞIR

YERLİ MALI



Üstüm, başım, İçim, dışım.

Ayakkabım yerli malı...

Vatanını seven insan,

Yerli malı kullanmalı.

Neden param avuç avuç

Yabancıya gitsin bütün?

O paralar diken olur,

Canımızı yakar bir gün.

Yerli malı duruyorken

Yabancıya bakar mıyım?

İşçimizin emeğini

Bile bile yıkar mıyım?

Çeşidi az olsa bile,

Yerli malı, vatan malı

Başka türlü düşünenler

Varlığından utanmalı.

Hakkı SUNAT

SAĞLIK, PARA VE TUTUM



Sağlık, para dünyada,

Çok kıymetli iki şey.

Bunları bulamamak,

Kimbilir ne acı şey.

Birini elde etmek,

Mümkündür çalışmakla.

Öteki kazanılır,

Vücuduna bakmakla.

Tutum demek kazancın,

Birazını arttırmak,

Hasislik değildir ha,

Kararında kullanmak.

Zaman, eşya, paranı,

Sade bu hafta değil;

Bütün ömür boyunca,

İyi harcamayı bil.