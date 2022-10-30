Yerli oto heykel manyaklarını çıldırttı

Yılmaz Özdil ve onun temsil ettiği kitle kudurttukça kuduruyor.

Bir otomobilden fazlası için yola çıkan Togg'un 18 Temmuz 2020'de inşaatına başlanan Gemlik Kampüsü, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen binlerce kişi, sabah saatlerden itibaren alana giriş yaptı.

Açılış töreni saat 18.00'de Togg'un teknoloji ile sanatı birleştiren gösterisiyle başladı.

Montaj tesisinden yapılan canlı yayınla ilk akıllı cihaz C-SUV, seri üretim bandından indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seri üretim bandından inen "Anadolu" isimli kırmızı renkteki C-SUV'u kullanarak Togg çalışanlarının alkışları arasında tören alanına geldi.

Türkiye'nin vizyon projesi

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

4,8 saniyede 100 km hız

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

2030'a kadar hedef 1 milyon üretim

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla "aynı DNA'yı taşıyan" ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak TOGG Gemlik Kampüsü'nde, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde 1 milyon araç üretilmesi planlanıyor.

Kampüsün resmi açılışından sonra seri üretim sürecine geçmesi öngörülen Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye’nin Renkleri" ile yollarda olacak.

Türkiye'nin yerli otomobili dünya basını tarafından da yakından takip edildi.

Yılmaz Özdil'in Togg paylaşımı

Ancak Türkiye'deki bazı muhalif isimler Togg üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan nefretlerini kusmaya başladı.

Bu isimlerden biri de Yılmaz Özdil oldu.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, küstah bir paylaşımda bulundu.