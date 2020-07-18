Yerli otomobil 2022'de banttan inecek

Yerli otomobil fabrikasının temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk aracın fabrikadan 2022'de çıkacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin hasretle beklediği yerli otobomilin üretileceği fabrikanın temel atma törenine katıldıç

Butona basarak temelini attığı fabrika alanındaki törende konuşma yapan Erdoğan, fabrikanın inşa süreci ve otomobil üretim aşamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

2022'NİN SON ÇEYREĞİNDE BANTTAN İNECEK

Erdoğan, "Fabrikayı 18 ayda tamamlamayı ilk aracı 2022'de banttan indirmeyi planlıyoruz. Üretime geçtikten 3 yıl sonra binek otomobillerde ülkemizde en yüksek yerlilikle üretilen tek marka Türkiye'nin Otomobili olacak. 4 bin vatandaşımız istihdam edilecek. Dolaylı istihdamla bu sayı çok daha fazla olacak. Ürün yelpazemiz, teknolojimiz, iş modelimiz, iş planımız ve tedarikçilerimizle dünyada en iyiler liginde oyuncu olmaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti;

"Türkiye'nin Otomobili fabrikası ise yatırım zincirimizin altın halkası. Bugün yeni bir yatırım sevinci değil salgına rağmen devasa projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Otomobili tanıttığımızda bunlar nerede üretilecek diye soranlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz. Bugün inşaatına başlayacağımız sadece bir fabrika değildir. Burası insanların zihnindeki fabrika algısını kökten değiştirecek, içinde farklı tesislerin olduğu devasa bir üretim kompleksidir. Fabrikamız doğrudan vatandaşlarımıza hizmet verecek. Çevre dostu teknolojilerle bu alanda çıtayı daha da yükseğe taşıyacağız.

Dünyada tüm başarıların arkasında azim cesaret mücadele vardır. Başarıya giden yol çoğu zaman engel hatta ihanetlerle doludur. Tasarlayan, geliştiren ve ihraç eden ülke idealimiz bir türlü gerçeğe dönüşmedi. Devrim arabalarını en başından itibaren öksüz kaldı, ithalatçı lobi tarafından basit gerekçelerle devre dışı bırakıldı.

BU İŞİ BİTİRECEĞİZ, ÖLMEK VAR, DÖNMEK YOK

Bu işi bitireceğiz; ölmek var dönmek yok. Herhangi bir aksilik olması durumunda devletimizin hazinesi bu işi bitirmeye yeter. Bugün bismillah diyerek tesisimizin inşaatına başlıyoruz.

DEVRİM ARABALARINA AYNEN BU ŞEKİLDE SALDIRIYORLARDI

Türkiye'nin otomobilini tanıttığımızda bizi eleştiren gazetelerin hemen hepsi 60 yıl önce de kalemşörleriyle 'Devrim' arabalarına aynen bu şekilde saldırıyorlardı. Asla umutsuzluğa kapılmadık. Ne dedik, 5 tane yiğit adam. Sonunda bu oldu mu? Oldu. Şimdi biz bu 5 yiğit adamla yola çıktık. Öyle veya böyle bu işi bitireceğiz. Türkiye'nin Eti Maden eliyle batarya için gereken lityumun tamamını üretebilecek potansiyeli de var. Tek sermayesi bu millete karamsarlık aşılamak olan şeamet tellallarına da lütfen kulak asmayın."