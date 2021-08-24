Yerli otomobil tam gaz: Yerli otomobil TOGG ne zaman çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Milyonlarca kişi, yerli otomobilin ne zaman satışa çıkacağını merak ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan, otomobilin belirlenen tarihte yollarda olacağını duyurdu. Peki, yerli otomobil TOGG ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, yollara çıkmak için gün sayıyor.

Akıllı teknolojiler ile donatılan yerli otomobil, Bursa'nın Gemlik ilçesine temeli atılan fabrikada üretilecek ve buradan yollara çıkacak.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilin yola çıkacağı tarihi duyurdu.

Bu gelişmenin ardından yerli otomobilin ne zaman satışa sunulacağı milyonlarca kişi tarafından merak konusu oldu. Peki yerli otomobil TOGG ne zaman çıkacak? İşte yerli otomobilde son durum..

YERLİ OTOMOBİL TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yerli otomobilin üretim sürecinde hiçbir değişikliğe gidilmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı gibi sürüyor. İnşallah 2023 yılında kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.