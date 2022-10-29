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    Yerli otomobil Togg banttan indi

    Yerli otomobil Togg banttan indi

    Türkiye'nin yerli otomobil hayali gerçek oldu. Milli imkanlarla geliştirilen Togg, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından banttan indirildi.
    • Özel Haber
    • 29.10.2022 - 19:30
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 19:46
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    Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

    Togg’un ilk aracı bantta indi.

    İlk Togg akıllı cihazını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kullanırken, Togg çalışanları ve katılımcılar büyük coşku yaşadı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyona geçti, Togg banttan indirildi

    Togg'u üretim bandından alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu kırmızı renkli araçla törenin yapıldığı salona giriş yaptı.

    Coşkulu anlar saniye saniye kameraya böyle yansıdı...

    Yerli otomobil TOGG banttan indi VİDEO

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    Yerli otomobil Togg banttan indi #1

    Yerli otomobil Togg banttan indi #2

    Yerli otomobil Togg banttan indi #3

    Yerli otomobil Togg banttan indi #4

    Yerli otomobil Togg banttan indi #5

    Yerli otomobil Togg banttan indi #6


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