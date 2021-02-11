Yerli otomobil TOGG ne zaman satılacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG hakkında merak edilenler..

Yerli otomobil TOGG ne zaman satılacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak? TOGG hakkında merak edilenler..

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli otomobil TOGG'un ne zaman satışa sunulacağı ve özellikleri hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte TOGG hakkında bilmeniz gerekenler..

Türkiye, sanayi ve üretim alanında büyük gelişmelere adım atarken, ilk yerli araba özelliğini taşıyan TOGG hakkında bilgiler de araştırılıyor.

2019 yılında gerçekleşen lansman sonrasında seri üretim için hazırlıklara başlanan TOGG, fabrika kurulum sürecinin tamamlanmasının ardından üretim aşamasına geçiş yapacak.

TOGG'un piyasaya çıkış tarihi ile birlikte fiyatı da sıklıkla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin ulaşabileceği bir fiyat belirlenmesi talebinde bulunmuştu.

Peki yerli otomobil TOGG ne durumda, ne zaman satılacak? TOGG fiyatı ve özellikleri..

TOGG NEDİR?

TOGG Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısaltmasıdır.

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu.

YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK?

Yerli otomobille ilgili ayrıntıları içeren Cumhurbaşkanlığı kararı resmi gazetede yayımlandı.

Karara göre otomobil Bursa'da üretilecek. Yatırım tutarı 22 milyar lirayı bulacak projede üstlenici firmaya yıllık 30 bin araç alım garantisi verildi. Yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Bu süre içerisinde 5 ayrı modelden yılda 175 bin otomobilin üretilmesi öngörülüyor.

Belirlenen hedefin süre içerisinde tamamlanamaması halinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sürenin yarısı kadar daha ek süre tanınabilecek. Yatırımın toplan tutarı ise 22 milyar lira olarak tespit edildi.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ÖZELLİKLERİ NELER?

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Elektrik motoruyla çalışan araçların 500 kilometreye kadar menzilinin olacağı belirtildi.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÜRETİLECEK?

2020'de marka lansmanı 2021'de fabrika açılışı yapılması bekleniyor. İlk araç ise 2022'de üretilecek ve satışa sunulacak.

TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin." ifadelerine yer verildi.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeli otomobil TOGG'un fiyatı henüz belli değil. Yerli otomobilin isminin 2022 yılında açıklanması bekleniyor.

TOGG'un fiyatıyla ilgili çıkan haberlere yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz."