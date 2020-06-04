Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı

ÇED Olumlu Raporu'nun ardından faaliyetleri daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi'nin alındığı duyuruldu.

Türkiye'nin yerli otomobili için bir adım daha atıldı.

Buna göre ÇED Olumlu Raporu'nun ardından faaliyetleri daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi de alındı.

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, "Türkiye’nin mobilite ekosistemini oluşturmak üzere çıktığımız #YeniLigeYolculuk hız kesmeden devam ediyor. Ülkemize hayırlı olsun." denildi.

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