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Yerli otomobili hedef alanları utandıracak görsel
Türkiye’nin yerli otomobilinin ne kadar yerli olduğunu sorgulayanlar, Volvo’nun iş ortaklarını görünce şaşkına dönecek.
- Haber Merkezi
- 21.10.2020 - 21:38
Gelecek Partisi ve bazı muhalif isimler, yerli otomobilin üretiminde rol alacak üretim ortakları üzerinden otomobilin yerliliğini sorgulamaya başladı.
Ancak bu konuda dünyadaki örnekler, yerli otomobili hedef alanları utandıracak cinsten.
YERLİ OTOMOBİLİ ELEŞTİRENLERE VOLVO ÖRNEĞİ
Öyle ki; İsveç markası olan Volvo, ürettiği araçlarda birçok yabancı iş ortağıyla hareket etti.
Volvo tarafından üretilen S40 modellerinde Norveç’ten Brezilya’ya, Almanya’dan Fransa’ya kadar birçok ülkeden üreticiyle birlikte hareket edildi. Bu durum, hazırlanan bir görselle ortaya kondu.