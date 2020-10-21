Yerli otomobili hedef alanları utandıracak görsel

Türkiye’nin yerli otomobilinin ne kadar yerli olduğunu sorgulayanlar, Volvo’nun iş ortaklarını görünce şaşkına dönecek.

Gelecek Partisi ve bazı muhalif isimler, yerli otomobilin üretiminde rol alacak üretim ortakları üzerinden otomobilin yerliliğini sorgulamaya başladı.

Ancak bu konuda dünyadaki örnekler, yerli otomobili hedef alanları utandıracak cinsten.

YERLİ OTOMOBİLİ ELEŞTİRENLERE VOLVO ÖRNEĞİ

Öyle ki; İsveç markası olan Volvo, ürettiği araçlarda birçok yabancı iş ortağıyla hareket etti.

Volvo tarafından üretilen S40 modellerinde Norveç’ten Brezilya’ya, Almanya’dan Fransa’ya kadar birçok ülkeden üreticiyle birlikte hareket edildi. Bu durum, hazırlanan bir görselle ortaya kondu.