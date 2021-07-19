Yerli otomobilin ilk gövde montajı sonrası Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde

Tarihler 22 Mart 2019'u gösterirken Kemal Kılıçdaroğlu yerli otomobilin üretilmediğini milletin kandırıldığını söylüyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisinin önderliğinde kurulan, Türkiye'nin gururu yerli otomobil TOGG'da bir ilkeye daha imza atıldı.



Üretim süreci yolunda emin adımlarla ilerlenen otomobilin gövde montajının gerçekleştirildiği görüntüler, dün TOGG'un resmi hesabından paylaşıldı.

Yerli otomobilin ilk gövde montajının gerçekleşmesi sonrası sosyal medya hesaplarından; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart 2019'da yerli otomobil projesi üzerinden hükümeti sert bir dille eleştirdiği konuşması, kullanıcılar arasında tekrardan paylaşılmaya başlandı.

"OTOMOBİL ÜRETİYORUZ DEDİLER.."

CHP Lideri, o gün yaptığı konuşmada ise "Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar. İş adamları bir araya geldi. Bakanlar, Başbakanlar, Cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Hani nerede? Milleti kandırmak için.. Nerede?" ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Nerede kaldı bu otomobil VİDEO

İŞTE TOGG'UN İLK GÖVDE MONTAJI